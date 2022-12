L’universo di Spider-Man targato Sony Pictures continua a espandersi con nuovi progetti. The Hollywood Reporter ha appena annunciato che Donald Glover sarà protagonista e produttore di un film su Hypno-Hustler, uno dei villain più bizzarri e meno conosciuti dell’uomo ragno. Il progetto è ancora in una fase embrionale e non si conosce l’identità del regista, ma sappiamo che Myles Murphy (figlio di Eddie Murphy) scriverà la sceneggiatura.

Creato da Bill Mantlo, scrittore che inventò Rocket Racoon, e dall’artista Frank Springer, Hypno-Hustler ha debuttato per la prima volta in Peter Parker, the Spectacular Spider-Man #24 nel 1978. Alter ego di Antoine Delsoin, leader di una band chiamata Mercy Killers, utilizza la sua chitarra per ipnotizzare le persone. Come accaduto con gli altri spinoff Sony, appare improbabile un’apparizione in carne e ossa di Spider-Man all’interno del film. Seppur Hypno-Hustler sia un personaggio sconosciuto al panorama mainstream, Glover avrebbe apprezzato il suo aspetto musicale e la possibilità di poter dare un’interpretazione più ampia e libera rispetto ai fumetti.

Donald Glover non è di certo nuovo al mondo dell’uomo ragno avendo interpretato Aaron Davis in Spider-Man: Homecoming nel 2017 oltre a doppiare Miles Morales nella serie Disney XD Ultimate Spider-Man. Prima dell’arrivo di Tom Holland nell’MCU si vociferava a lungo di come proprio Glover potesse vestire i panni dell’uomo ragno, ma così non è stato. Dopo Venom e Morbius, i prossimi spinoff ambientati nell’universo di Spider-Man della Sony sono Kraven il Cacciatore, in arrivo nel 2023, e Madame Web, in uscita nel 2024. Il primo film vedrà Aron Taylor-Johnson (adesso nelle sale con Bullet Train) nel ruolo di una delle nemesi più celebri di Spider-Man, mentre il secondo si concentrerà invece su un altro personaggio celebre dei fumetti di Spider-Man, ovvero Cassandra Webb, una mutante con i poteri della telepatia e chiaroveggenza.