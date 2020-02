Donald Quest: su Topolino arriva il gioco da tavolo di Paperino

Topolino, il settimanale a fumetti Disney, entra nel mondo dei giochi da tavolo con Donald Quest, un avvincente gioco da tavolo con carte ispirato all’omonima saga a fumetti Disney.

Donald Quest è un gioco di carte competitivo a turni per 2 o più giocatori, adatto a partire dai 4 anni, ispirato all’omonima storia a fumetti.

Nella saga di Donald Quest sarà possibile incontrare i personaggi Disney impegnati in un’avvincente lotta contro dei mostri giganteschi, i MeteorBeast. Per affrontare queste creature mostruose i nostri eroi piloteranno dei robot chiamati BusterBot.

Lo scopo del gioco di Donald Quest sarà quello di sconfiggere il malvagio Macchia Nera. Per riuscire in questo compito i giocatori dovranno affrontare e sconfiggere i MeteorBeast, che saranno posti a protezione di Macchia Nera.

Per avere la meglio su queste creature sarà necessario superare un determinato valore di attacco, che potrà essere incrementato utilizzando in modo strategico le carte del proprio mazzo, che forniranno potenziamenti per il proprio personaggio. Il primo giocatore che riuscirà a sconfiggere Macchia Nera avrà vinto la partita.

In edicola a partire da questa settimana, Topolino 3351 del 12 febbraio 2020, i lettori di Topolino troveranno due mazzi di carte, che potranno essere riposti all’interno della scatola del gioco che potrà essere acquistata con il numero 3352 (in edicola dal 19 febbraio) e che conterrà anche la plancia di gioco.

I due numeri di Topolino corredati dai mazzi di gioco e dalla scatola e plancia avranno un prezzo di 7,90 euro l’uno.