Magic The Gathering X Fallout: ecco dove acquistare i nuovi deck al miglior prezzo

Siete fan del gioco di carte Magic: The Gathering e adorate anche l'universo post-apocalittico della serie Fallout? In tal caso non potete assolutamente perdervi la collaborazione tra i due brand, che ha dato vita a ben 4 deck esclusivi in uscita l'8 marzo. Ebbene, potete trovarli tutti sia su GameStop che su Amazon, per cui di seguito vi elencheremo i link a ognuno dei nuovi prodotti.

Deck Magic The Gathering X Fallout, chi dovrebbe acquistarli?

I nuovi deck sono, ovviamente, l'acquisto ideale per i fan della serie Fallout e degli appassionati di Magic The Gathering alla ricerca di nuove espansioni da aggiungere alla propria collezione di carte. Questi mazzi precostituiti e pronti all’uso soddisfano, dunque, le esigenze degli amanti del popolarissimo gioco di carte che aspirano a iniziare immediatamente a giocare, senza il bisogno di costruire un mazzo da zero.

Come vi abbiamo accennato, la collaborazione tra Magic e Fallout ha dato vita a 4 deck: Ave Caesar, Sopravvissuti Agguerriti, Scienza e Minaccia Mutante. Ognuno include 100 carte, di cui 38 inedite che ritraggono i celebri personaggi della serie Fallout, offrendo un'esperienza di gioco ricca di strategie e dinamiche sociali per 3-5 giocatori. Inoltre, includono materiali di collezione come un Collector Booster Sample Pack con carte a bordo alternativo e accessori utili come pedine bifronte, un segnapunti vita, una guida strategica e un porta mazzo per carte protette.

Deck Magic The Gathering X Fallout, dove acquistarli al miglior prezzo

Come noterete dall'elenco, al momento l'opzione più conveniente per acquistare i deck di Magic The Gathering X Fallout è Amazon, dove tutti i prodotti sono disponibili a svariati euro in meno rispetto a GameStop. Ovviamente, non mancheremo di aggiornare l'articolo qualora i prezzi dovessero cambiare.

Amazon

Mazzo Ave Caesar | 51,40€

Mazzo Sopravvissuti Agguerriti | 53,84€

Mazzo Scienza | 53,88€

Mazzo Minaccia Mutante | 51,72€

GameStop