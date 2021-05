Donna minaccia di dare fuoco allo Studio WIT, interviene la polizia

È difficile dimenticare l’incendio doloso avvenuto a luglio del 2019 alla Kyoto Animation nel quale persero la vita 36 persone. E se la polizia non fosse intervenuta in tempo un destino simile sarebbe toccato allo WIT Studio.

WIT Studio sotto minaccia

La polizia della stazione di polizia di Tokyo Musashino ha riferito infatti di aver arrestato una donna di 25 anni della città di Ōsaki della prefettura di Miyagi con l’accusa di ostruzione forzata degli affari. La sospettata avrebbe inviato un’e-mail a Wit Studio (L’Attacco dei Giganti, Great Pretender, Vivy -Fluorite Eye’s Song-), minacciando di dare fuoco allo studio anime. La polizia ha effettuato l’arresto mercoledì e, secondo il rapporto della polizia, la donna ha ammesso l’accusa.

Secondo la polizia, la donna ha inviato l’e-mail il 7 maggio, scrivendo: “Darò fuoco alla vostra sede tra una settimana”. Lo studio ha quindi rafforzato la sicurezza, il che ha provocato qualche ostacolo al lavoro quotidiano. La polizia sta indagando se la sospettata soffre di qualche malattia mentale e sospetta che la donna abbia inviato email e fax molesti a WIT Studio da circa il 2018.

Dopo l’incendio alla Kyoto Animation

Sono passati quasi due anni dall’incendio dell’animazione di Kyoto del luglio 2019 che ha ucciso 36 persone e ne ha ferite 33. Da allora, ci sono stati episodi di minacce incendiarie rivolte agli studi di anime e alle persone, alcune delle quali fanno esplicito riferimento all’incendio della Kyoto Animation.

Nel giugno 2020, la polizia di Kyoto ha arrestato un sospetto per aver minacciato di accoltellare e dare fuoco ad alcuni membri dello staff e alle doppiatrici dell’anime Kemono Friends. Nel 2019, solo quattro mesi dopo l’incendio della Kyoto Animation, la polizia di Okayama ha arrestato un uomo per aver pubblicato minacce di morte all’anime Studio Khara. In entrambi i casi, i sospetti facevano riferimento all’incendio della Kyoto Animation.

Ricordiamo che il primo film prodotto dalla Kyoto Animation dopo l’incendio è stato il lungometraggio animato dedicato alla popolare serie anime film Violet Evergarden Gaiden: Eien a Jido Shuki Ningyo (Violet Evergarden Side Story: L’Eternità e le Bambole di Scrittura Automatica) , disponibile su Netflix.

