Dopo Joker, anche Venom 2 potrebbe avere Rating R

A quanto pare, grazie al grande successo ottenuto dalla pellicola cinematografica di Joker – con un incasso di circa 1 miliardo di dollari – anche Venom 2 potrebbe essere vietato ai minori di 18 anni non accompagnati. Infatti, i produttori del nuovo film che verrà diretto da Andy Serkis stanno valutando l’idea di presentare il sequel di Venom con Rating R. Proprio a tal proposito, non sono mancate alcune dichiarazioni da parte del produttore Matt Tolmach. Ecco – di seguito – le sue parole:

“Ci sono maggiori opportunità.Voglio dire, dovremo pensarci seriamente perché ha funzionato. Detto questo, il nostro film è andato davvero bene (ha incassato 856 milioni di dollari ndr.) e il nostro franchising esiste così com’è”.

Aggiungendo subito dopo:

“Joker ci ha fatto capire che possiamo avere successo. Per molto tempo però non è stato così, anzi era proibito, poi Deadpool ha tastato il terreno, seguito da Logan. Quindi sai, – continua Tolmach – penso che il fatto che i film con rating R vengano accolti da un pubblico enorme sia straordinario. Perché significa che ci saranno più opportunità per questo tipo di narrazioni”.

Dunque, se effettivamente il sequel di Venom otterrà il Rating R, sarà una vera e propria novità. Anche perché – non molto tempo fa – era stato confermato che la pellicola cinematografica diretta da Serkis sarebbe stata priva di scene esplicitamente violente. Ovviamente, si tratta solamente di un’ipotesi che, però, si aggiunge alle poche informazioni inerenti al nuovo film Marvel di Venom 2. Infatti, per il momento, si conosce solamente la data di uscita al cinema, prevista per il 20 ottobre 2020 negli Stati Uniti e parte del cast.

Questo sarà composto quasi certamente da attori del calibro di Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris e – notizia di poche ore fa – anche Stephen Graham. Per avere ulteriori notizie inerenti a Venom 2, non ci resta che attendere. In ogni caso, cosa ne pensate della volontà dei produttori, di far debuttare la nuova pellicola con Rating R? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.