L’arrivo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia su Disney+, il servizio streaming dove il Marvel Cinematic Universe impera, ha riacceso la curiosità sull’avventura di Stephen Strange, consentendo anche di affrontare aspetti che non sono stati pienamente valorizzati in passato. Tra questi, uno dei punti cardine del contesto cineamtografico dei supereroi marveliani: dove si colloca Doctor Strange nel Multiverso della Follia all’interno del Marvel Cinematic Universe?

Svelata la precisa collocazione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia nel MCU

Come ben sappiamo, il precedente capitolo cinematografico del franchise, Spider-Man: No Way Home, ha avuto un’importanza essenziale per la seconda avventura solista di Strang,e che si trova a dover affrontare le conseguenze del suo utilizzo piuttosto incauto del multiverso durante l’ultima avventura di Spidey sul grande schermo. Questo punto di contatto è solo uno dei punti di riferimento cronologico che ci aiutano a collocare in modo corretto Doctor Strange nel Multiverso della Follia all’interno della cronologia del franchise.

Ad aiutare in questa ricerca, come mostrato su Reddit è stata la stessa Disney, che sul proprio servizio streaming ha collocato l’avventura di Strange all’interno della cronologia ufficiale del Marvel Cinematic Universe. Come sappiamo, l’ordine di uscita al cinema o via stream di un prodotto del brand non implica automaticamente la corretta collocazione in un ideale ordine di visione, considerato che non sono mancati passi indietro (come accaduto con Black Widow) o diversi posizionamenti dovuti anche a cambi di programmazione nelle uscite (come nel caso di The Falcon & The Winter Soldier e WandaVision).

Scorrendo la cronologia ufficiale presentata da Disney, scopriamo quindi che Doctor Strange nel Multiverso della Follia si colloca dopo Eternals (preceduto proprio da Spider-Man: No Way Home), precedendo gli eventi di Hawkeye. Interessante precisazione che sembra dare una prima direzione agli eventi della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, che vedono Hawkeye precedere anche Moon Knight e Ms. Marvel.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, diretto da Sam Raimi, è stato accolto positivamente dai fan, oltre che dai due interpreti principali, Benedict Cumberbatch (Stephen Strange) e Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff). Quest’ultima non ha fatto mistero di aver apprezzato come il suo personaggio sia stato portato nuovamente sul grande schermo:

“Sono soddisfatta, credo che in un certo dovesse finire a un certo punto, e sono curiosa di vedere come si evolveranno le cose”

Per Cumberbatch, interpretare Strange è un’esperienza che spera di potere continuare a vivere, a patto che ci siano ancora storie che rendano interessante il personaggio, approfondendone il mito.

