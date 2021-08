Conosciamo ormai da qualche tempo la data di uscita ufficiale della serie di Hawkeye, che arriverà entro la fine dell’anno sulla piattaforma di streaming Disney+. Benchè non ci sia ancora alcuna traccia di un primo teaser trailer, adesso sappiamo anche in che punto della continuity del Marvel Cinematic Universe si inserirà la nuova avventura di Clint Barton.

Dove si inserirà Hawkeye nella continuity del Marvel Cinematic Universe?

In arrivo su Disney+ il prossimo 24 Novembre, i 6 episodi che comporranno Hawkeye usciranno tra Eternals e Spider-Man: No Way Home, arrivando dunque fino al 29 Dicembre 2021. Ci sono alcuni dettagli riguardo alla serie che potrebbero indicare in che punto preciso saranno ambientate le vicende della serie. La mancanza all’interno del cast di Linda Cardellini, che nel MCU ha interpretato la moglie di Clint, Laura, lascerebbe intendere che Hawkeye si svolga in seguito allo schiocco di dita di Thanos in Avengers: Infinity War. Allo stesso tempo però la presenza in Hawkeye di Florence Pugh, introdotta in Black Widow come Yelena Belova, lascerebbe intendere un altra possibile finestra temporale: nella scena post credits del film, abbiamo visto come Yelena sia stata convinta dalla Contessa Valentina Allegra De Fontaine che Clint sia responsabile della morte di Natasha Romanoff. Secondo questa seconda ipotesi dunque, la serie sarebbe posta dopo Avengers: Endgame.

A rafforzare la seconda teoria ci sarebbe un estratto della TV Guide americana del prossimo autunno su Reddit, in cui viene confermato che Hawkeye sarà successivo ad Endgame. Viene inoltre fatta menzione di un’atmosfera Natalizia, dettaglio confermato anche dalla pubblicazione di una nuova immagine della serie in cui vediamo Clint e la sua allieva Kate Bishop: sono piuttosto evidenti le tipiche luci natalizie alle spalle dell’uomo. WandaVision era raccontato circa 3-4 settimane dopo la fine di Endgame, Falcon and the Winter Soldier dopo 6 mesi, e dunque Hawkeye potrebbe raccontare un momento intermedio alle altre due serie uscite su Disney+.

I prossimi piani di Disney+, oltre a Marvel What If? attualmente in corso e all’uscita di Hawkeye a Novembre, dovrebbero comprendere anche l’uscita della serie su Ms Marvel entro la fine del 2021. Pochi giorni fa alcuni rumor parlavano anche di uno speciale di Halloween dedicato a Werewolf by Night, che però potrebbe essere in uscita per Ottobre 2022.

A proposito di Hawekeye

Hawkeye, diretta da Johnathan Igla, vedrà tornare nei panni di Clint Barton Jeremy Renner, a cui si aggiungeranno Hailee Steinfeld/Kate Bishop, Vera Farmiga/Eleanor Bishop, la madre di Kate, Tony Dalton/Jack Duquesne, mentore di Barton e Alaqua Cox/Maya Lopez, conosciuta anche come Echo, eroina nativa americana sorda che può replicare alla perfezione qualsiasi movimento veda. Dovrebbe fare anche il suo ritorno Florence Pugh, la Yelena Belova che abbiamo conosciuto in Black Widow. A quanto sembra, la serie tv dovrebbe prendere ispirazione dal ciclo di storie di Matt Fraction e David Aja, di recente ristampato da Panini Comics in un omnibus che trovate su Amazon.