Dove vedere Inter – Cagliari in TV e streaming

Dopo la brutta sconfitta in UEFA Champions League contro il Real Madrid, l’Inter si prepara alla diciassettesima giornata di Serie A TIM contro il Cagliari. Inter-Cagliari si giocherà domenica 12 dicembre 2021 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro di Milano e il fischio d’inizio sarà alle ore 20:45.

L’Inter di Simone Inzaghi si trova in una posizione molto favorevole dopo aver recuperato importanti punti nei confronti di Milan e Napoli, portandosi in seconda posizione a un solo punto di distacco dai cugini milanesi. Il Cagliari di Walter Mazzarri, invece, si trova in grave crisi con una sola vittoria registrata in ben sedici incontri.

Dove vedere la partita?

Inter – Cagliari si giocherà domenica 12 dicembre 2021 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro di Milano e il fischio d’inizio sarà alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca della sfida è affidata a Pierluigi Pardo, coadiuvato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni l’Inter si presenterà con un 3-5-2 con in attacco Dzeko e Lautaro Martinez, al centrocampo Perisic, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Dimarco e in difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Il Cagliari avrà sicuramente un modulo speculare a quello dell’Inter, con Keita Balde e Joao Pedro in attacco, Bellanova, Grassi, Marin, Deiola e Dalbert al centrocampo e Caceres, Godin e Carboni in difesa.