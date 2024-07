L'Italbasket arriva su DAZN! Abbonati a partire da 11,99€ al mese e non perdere neanche una partita!

Siete appassionati di Italbasket alla ricerca di un modo per non perdervi neanche una partita? DAZN potrebbe avere quello che fa per voi! Il colosso dello streaming sportivo, proprio recentemente, ha lanciato ben tre piani di abbonamento pensati per accontentare tutti gli utenti, e a partire da 11,99€ al mese è possibile godere - fra le altre cose - anche delle partite di Italbasket!

Italbasket su DAZN, perché approfittarne?

Il piani DAZN sono ideali per una vasta gamma di utenti, dai tifosi di calcio appassionati che non vogliono perdersi neanche una partita, a chi vuole approfittare dell'arrivo dell'Italbasket, fino agli amanti degli sport di nicchia che cercano una copertura completa. E volete godervi DAZN all'estero, senza la paura di perdervi le partite di basket italiano? In questo caso vi rimandiamo alla nostra guida sulle migliori VPN da utilizzare!

Il piano Start di DAZN si presenta come la soluzione perfetta per chi desidera avvicinarsi a questo mondo. Questo piano offre l'accesso a una selezione di contenuti sportivi, fra cui l'Italbasket. Per gli appassionati che desiderano una copertura più ampia, i piani Standard e Plus offrono l'accesso completo al catalogo, con l'ultimo che permette di guardare i contenuti in contemporanea su due reti internet.

Di conseguenza, a partire da 11,99 al mese potete godervi le partite del basket italiano senza pensieri, valutando piani di abbonamento più completi se desiderate lo streaming su più dispositivi e reti internet, assieme a un catalogo ancora più di ampio.