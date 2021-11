Dove vedere Juventus – Atalanta in TV e streaming

I bianconeri dovranno rimettersi in carreggiata pensando al campionato dopo la bruttissima sconfitta a Londra contro il Chelsea in Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri è, comunque, reduce da due vittorie consecutive maturate contro Fiorentina e Lazio che hanno permesso al club di salire a quota 21 punti, a -4 proprio dall’Atalanta. Quest’ultima è reduce da un pareggio per 3 a 3 contro lo Young Boys sempre in Champions League e farà di tutto per continuare a mantenersi nella fascia alta della classifica del campionato.

Dove vedere la partita?

Juventus – Atalanta è quindi in programma sabato 27 novembre all’Allianz Stadium di Torino alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca della sfida è affidata Stefano Borghi, coadiuvato da Massimo Ambrosini.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Juventus dovrebbe presentarsi con un classico 4-4-2 con Dybala e Morata in attacco, Chiesa, McKennie, Locatelli e Rabiot al centrocampo e Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro in difesa.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, invece, dovrebbe presentarsi con il modulo 3-4-2-1 con Zapata nel ruolo di unica punta d’attacco davanti a Pasalic e Ilicic. Al centrocampo potremmo trovare Zappaciosta, de Roon, Freuler e Maehle mentre in difesa Toloi, Palomino e Dijmsiti.