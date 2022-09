Arriva l’ottava giornata di Serie A TIM dopo la pausa Nazionali e tra le partite più attese spicca indubbiamente Juventus – Bologna di domenica 2 ottobre 2022 all’Allianz Stadium di Torino con il calcio d’inizio fissato per le 20:45.

I bianconeri stanno vivendo un periodo molto complesso con la panchina di Massimiliano Allegri a rischio e una vittoria che manca dall’ormai 31 agosto quando vinsero contro lo Spezia. Il Bologna non è da meno tanto che recentemente ha visto un cambio di allenatore passando da Sinisa Mihajlovic a Thiago Motta, dopo che il primo aveva totalizzato solo una vittoria nelle prime sette partite di campionato. Un dato curioso è che il Bologna non vince in casa della Juventus dalla lontana stagione 2010/11, ma ora più che mai entrambe sono chiamate a vincere.

Dove vedere la partita?

Juventus – Bologna, quindi, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino domenica 2 ottobre 2022 con il calcio d’inizio fissato alle ore 20.45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia con Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Juventus si presenterà in campo con un inusuale 3-5-2 con Milik e Vlahovic in attacco, Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot e Kostic al centrocampo e una difesa a tre con Bremer, Bonucci e Danilo.

Il Bologna, invece, si affiderà al 4-2-3-1 con Arnautovic unica punta d’attacco davanti a Orsolini, Soriano e Barrow mentre al centrocampo vi saranno Dominguez e Schouten. In difesa spazio per De Silvestri, Posch, Lucumi e Lykogiannis.