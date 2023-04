Arriva la ventinovesima giornata di Serie A TIM 2022/23 e tra le partite più attese spicca indubbiamente Milan – Empoli di venerdì 7 aprile 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Il fischio d’inizio è atteso per ore 21:00.

Il Milan scenderà in campo forte della pazzesca vittoria per 4 a 0 in casa del Napoli. Il pesante risultato ha permesso ai rossoneri di raggiungere il terzo posto in classifica con 51 punti. Il distacco dalle dirette inseguitrici, però, è risicatissimo e dovrà fare di tutto per vincere. L’Empoli, tuttavia, non è un avversario semplice e arriverà a Milano dopo una vittoria importante contro il Lecce che ha permesso alla squadra toscana di prendere una boccata d’aria dopo le quattro sconfitte consecutive.

Dove vedere la partita?

Milan – Empoli si giocherà, quindi, venerdì 7 aprile 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Su DAZN la partita sarà raccontata da Riccardo Mancini e Massimo Gobbi. Su Sky, invece, il telecronista e seconda voce saranno Federico Zancan e Luca Marchegiani.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Milan scenderà in campo con il 4-3-3 con Saelemaekers, Giroud e Leao in attacco, Krunic, Bennacer e Tonali al centrocampo e la difesa a quattro composta da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez.

L’Empoli, invece, sfrutterà il 4-3-1-2 con Caputo e Satriano in attacco davanti a Baldanzi. Al centrocampo vi saranno Fazzini, Marin e Bandinelli mentre in difesa ci saranno Ebuehi, De Winter, Luperto e Parisi.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Giroud, Leao

Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Giroud, Leao Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano

Come vedere Milan – Empoli se siete all’estero

