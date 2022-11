Tredicesima giornata di campionato Serie A TIM 2022/23 e tra le partite più attese spicca Milan – Spezia di sabato 5 novembre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Il fischio d’inizio è atteso per le 20:45.

Il Milan, fresco di qualificazione agli ottavi di Champions League, si ritrova a dover fronteggiare lo Spezia dopo la brutta sconfitta registrata con il Torino. I rossoneri faranno di tutto per acchiappare i tre punti necessari per continuare a sperare nella vetta della classifica che attualmente vede Napoli e Atalanta che si scontreranno a Bergamo poche ore prima. I liguri, a loro volta, provengono a una sconfitta al 90° contro la Fiorentina e attualmente la loro posizione in classifica non è delle migliori: 9 punti e a soli tre punti dalla zona retrocessione. I tre punti sarebbero fondamentali anche per loro.

Dove vedere la partita?

Milan – Spezia, quindi, si giocherà sabato 5 novembre 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il calcio d'inizio fissato alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Dario Mastroianni sarà la telecronaca di DAZN con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Su Sky, invece, ci saranno Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Milan scenderà in campo con il consueto 4-2-3-1 con Giroud punta d’attacco davanti a Messias, Leao e De Ketelaere che ha la speranza di ritornare titolare. Al centrocampo vi saranno gli immancabili Bennacer e Tonali mentre in difesa vi saranno Kalulu, Gabbia, Tomori e Hernandez.

Lo Spezia, invece, sfrutteranno il 3-5-2 con Gyasi e Nzola in attacco, Holm, Ekdal, Bourabia, Agudelo e Reca al centrocampo e infine difesa a tre con Ampadu, Kiwior e Caldara.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Caldara; Holm, Ekdal, Bourabia, Agudelo, Reca; Gyasi, Nzola

Come vedere Milan – Spezia se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di DAZN, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.