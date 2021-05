Dragon Ball Super 72: immagini e sinossi

Il nuovo sito web dedicato al mondo di Dragon Ball (recuperiamo su Amazon l’ultimo volume dell’edizione italiana) ha pubblicato nelle ultime ore le prime anticipazioni, immagini e sinossi, di Dragon Ball Super 72. Ricordiamo che si tratta del manga che segue la continuity dell’opera originale di Akira Toriyama ed è scritto dallo stesso autore ma disegnato da Toyotaro su V-Jump .

Dragon Ball Super 72 – titolo, bozzetti e sinossi

Il Capitolo 72 prende il titolo di “Saiyan e Cerealian” e fa parte del sesto appuntamento del nuovo arco narrativo, appunto, di Granola, il Sopravvissuto (Seizansha Guranora Hen).

Partiamo con la sinossi che possiamo leggere di seguito:

“Goku e Vegeta si dirigono verso il pianeta Cereal, inconsapevoli del fatto che sono stati intrappolati nello sporco piano degli Heeters, guidati da Elec. Nel frattempo, sul pianeta Cereal, Granola ha appreso dagli Heeters che vi sono dei sopravvissuti Saiyan e che due di essi, scagnozzi di Freezer, si stanno dirigendo verso di lui. Granola, pertanto, assetato di vendetta contro i Saiyan per aver devastato il suo pianeta in passato, si prepara a quella che sta per rivelarsi una battaglia senza esclusione di colpi“.

Ed ecco i bozzetti:

DBS ch.72: “The Saiyans and the Cerealian”. It’s 18 days later, and Goku and Vegeta have arrived on Cereal. Maki points to the mountain where Granolah lives, but they can’t sense any strong ki; he must be suppressing it. They take off to fight while Maki cheers them on pic.twitter.com/H70opCazeT — Todd Blankenship (@Herms98) May 14, 2021

Goku spots the Cerealian ruins and wonders if the evil Granolah did that, but Vegeta can tell they’re far older than that, and the newer city seems intact. pic.twitter.com/jH0UwqoTZn — Todd Blankenship (@Herms98) May 14, 2021

Suddenly they’re pelted by ki blasts; Goku says they can barely dodge them. Vegeta says to figure out where they’re firing from, since that’s where their enemy is. pic.twitter.com/zGMqoSduqM — Todd Blankenship (@Herms98) May 14, 2021

Meanwhile, Gas and Elec approach Planet Cereal. It’s their first time visiting it in 40 years, and Gas doesn’t have good memories of the place. But Elec says not to worry; Gas is different now, so things won’t go like last time. pic.twitter.com/dwFaVgU96D — Todd Blankenship (@Herms98) May 14, 2021

And that’s it. Full chapter’s out in about a week, etc etc, and hey, there’s an English version of the site now. https://t.co/VVO4tiesPF — Todd Blankenship (@Herms98) May 14, 2021

Dragon Ball Super 72, data di uscita e dove leggerlo

Il capitolo 72 arriverà integralmente dal 20 maggio 2021 (sarà già il 21 in Giappone) attraverso il numero mensile di V-Jump (Shueisha). Nello stesso giorno simultaneamente, gratuitamente e legalmente sarà disponibile in Italia su MANGA Plus.

Dragon Ball Super – manga e anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory (recuperate qui l’edizione Home Video e qui la versione anime cominc).