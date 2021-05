Dragon Ball Super 72: un potere simile a quello di un dio

Dragon Ball Super 72 (disponibile per la lettura su MANGA Plus) ha finalmente posto Goku e Vegeta contro il protagonista del nuovo arco narrativo del manga, Granola.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU DRAGON BALL SUPER 72.

In occasione del primo round, Vegeta ha consigliato a Goku di scontrarsi per primo e, al momento, abbiamo visto i risultati del nuovo allenamento per adattare l’Ultra Istinto sia allo stato regolare che, eventualmente, allo stato Super Saiyan/Super Saiyan God del portentoso guerriero (i dettagli sul nostro precedente articolo).

Non solo Goku, la vera rivelazione è stata appunto Granola il quale ha svelato, invece, il risultato del suo desiderio di guerriero più forte dell’universo.

La forza di Granola

Infatti, nel corso dello scontro, Granola decide per la prima volta di scatenare la sua aura e il risultato è una gigantesca voragine lasciata sul terreno.

Alla vista di tale evento, Goku e Vegeta restano stupiti, ma il Principe ha delle parole di analisi un po’ più profonde dal momento che considera quanto accaduto quasi una replica dell’Hakai (la tecnica degli dei della distruzione che lo stesso Vegeta sta cercando di apprendere).

Non si tratta, in altre parole, dell’Hakai (poichè il desiderio non implicava il raggiungimento di una forza simile ad un dio), ma l’effetto di devastare un terreno così ampio può essere simile alle abilità di distruzione delle divinità. Sicuramente, tutto ciò è dovuto al desiderio di Granola per divenire il guerriero più forte dell’universo per sconfiggere definitivamente i Saiyan e Freezer che in precedenza hanno estinto la sua razza natìa.

Granola, in più, possiede anche dei poteri innati generati dal suo occhio destro che gli consentono la possibilità di vedere ogni cosa, persino nel dettaglio i movimenti dei muscoli e della circolazione sanguigna dell’avversario.

Non sarà per nulla semplice contrastare il guerriero che vanta non solo il potere oculare, ma anche quello del più forte. Non resta che attendere le prossime pubblicazioni per apprendere il risultato del primo round tra l’ultimo cerealiano e i Saiyan.

Dragon Ball Super 72 è disponibile per la lettura gratuita e legale su MANGA Plus. In Italia l’edizione cartacea è edita da Star Comics (acquistate su Amazon il più recente numero della serie). Ecco una sinossi del manga: