La piattaforma di streaming Paramount Plus ha annunciato la produzione di una nuova serie televisiva basata sul famoso franchise di giochi di ruolo fantasy Dungeons & Dragons di Hasbro. La serie sarà composta da otto episodi e vedrà la partecipazione di Rawson Marshall Thurber, noto per essere anche il regista di Red Notice, il lungometraggio dei record di Netflix con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot.

Dungeons and Dragons sarà una serie TV Paramount Plus

Ora è ufficiale, Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo fantasy creato negli anni ’70, diventato uno dei giochi più popolari al mondo, arriverà con una serie TV sulla piattaforma streaming Paramount Plus con una vasta gamma di supplementi e nuovi moduli di avventura.

In sostanza, secondo quanto emerso, questo adattamento televisivo promette di portare in vita l’ambientazione immersiva e le avventure del gioco che noi tutti abbiamo amato, offrendo però ai fan un nuovo modo di esplorare il mondo di Dungeons and Dragons.

La produzione

La serie di Dungeons & Dragons sarà prodotta da eOne e Paramount Pictures. eOne, lo studio principale, aveva portato alla luce il progetto nel mese novembre, raccogliendo l’interesse di più realtà. Tra queste, Paramount Plus è riuscita ad emergere su tutte. Dal punto di vista produttivo, eOne e Paramount Pictures stanno collaborando alla serie Dungeons & Dragons dopo aver anche co-prodotto e co-finanziato anche il prossimo film Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, che sarà presentato in anteprima il 31 marzo.

Questo nuovo adattamento televisivo del famoso gioco di ruolo fantasy Dungeons & Dragons è stato uno degli obiettivi primario per eOne, sotto la guida del presidente di Global Television, Michael Lombardo, dopo che la società è stata acquistata da Hasbro nel 2019. La serie live-action rappresenta dunque il progetto televisivo più ambizioso mai realizzato dallo studio e potrebbe potenzialmente dar vita un universo di Dungeons and Dragons che include diverse sceneggiature ad oggi ancora inedite. Rawson Marshall Thurber sarà il regista e produttore di questa serie assieme a Todd Lieberman e scriverà la sceneggiatura insieme a Ellen Shanman.

Nell’attesa del suo debutto, vi ricordiamo che su Amazon sono disponibili i set essenziali per iniziare le vostre avventure!