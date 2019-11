Dungeons & Dragons a Lucca Comics & Games 2019: ecco tutti gli eventi e gli incontri

Lucca Comics & Games 2019 presenta tutti glie eventi e gli incontri legati a D&D

Lucca Comics & Games 2019, la fiera per gli appassionati del gioco più grande d’italia è ormai alle porte e non passa giorno che arrivino nuove notizie e informazioni che vadano a rimpolpare il già il ricchissimo calendario di attività a cui sarà possibile partecipare.

Questa volta è il turno del re dei giochi di ruolo, Dungeons & Dragons: in collaborazione con la casa madre Wizards of the Coast, ogni giorno saranno infatti presenti ospiti e sarà possibile partecipare ad eventi e appuntamenti per gli appassionati del gdr più famoso del mondo. Eccoli per voi:

1-2-3 Novembre Devils Deals – Patti con il diavolo

In ciascuna delle tre date sarà possibile partecipare a Devils Deals – Patti con il diavolo. Nato da una collaborazione tra Lucca Comics & Games e Wizards of the Coast, questo evento permetterà di creare una vera e propria quest interattiva che potrà coinvolgere fino a 10.000 partecipanti e che sarà direttamente collegata all’ultima storia prodotta dal gruppo americano “Baldur’s Gate: Descent Into Avernus”. Nel corso della sfida i partecipanti saranno chiamati a scorrazzare per la città, scoprire importanti indizi e porre fine alle folli ambizioni di un potente diavolo.

Per ciascuna giornata i posti disponibili saranno limitati e si potrà accedere in base alla sempre aurea regola del “Chi prima arriva meglio alloggia”. Se volete essere sicuri di poter parteciapre potete iscrivervi qui: (https://bit.ly/devildeals).

Per coloro che ce la faranno non ci sarà solo la gloria ad aspettarli, ma anche una serie di esclusivi gadget marchiati D&D e la possibilità di prendere parte ai Meet & Greet previsti con grandi celebrità del mondo del gioco di ruolo più grande di sempre: Manganiello, Hulmes, Richards e altri ancora.

Incontri ed eventi con le Celebrities

Venerdì 1 Novembre, dalle 16 alle 18, presso la Sala Incontri San Francesco sarà possibile veder giocare in live Bill Benham, Joe Manganiello, Aoife Wilson, Zoe Delahunty-Light, Mark Hulmes e Richard Whitters.

Sabato 2 Novembre, presso la Sala Incontri San Francesco: dalle 15 alle 15:45 Paul Foxcroft, Joe Manganiello e Mark Hulmes saranno i protagonisti del panel “D&D & Pop Culture”. Dalle 16 alle 18, Mark Hulmes, Paul Foxcroft, Joe Manganiello, Kim Richards, Bill Benham e Richard Whitters daranno il via ad una live di gioco ambientata in Eberron

Domenica 3 Novembre, presso il Teatro del Giglio: dalle 14:30 alle 15:30 Bill Benham, Richard Whitters, Titus Lunter e Suzanne Helmigh saranno i protagonisti di del panel “D&D Art”; dalle 16 alle 18 vedremo invece Paul Foxcroft, Joe Manganiello, Richard Whitters, Titus Lunter, Suzanne Helmigh e Bill Beham giocare live all’avventura Baldur’s Gate

D&D Live Special

Ogni sera dal 31 Ottobre al 2 Novembre, Nicola DeGobbis, volto noto della Need Games, presenterà tre serate live dedicate al gdr più famoso del mondo: dalle 20 alle 22, direttamente dal Dungeon di San Colombano, in onda su Twitch potrete vedere RPG Night Live Special

Ma le occasioni per conoscere o partecipare al mondo di D&D non finiscono qui.

Infatti, per tutta la durata della manifestazione, saranno presenti ben 15 tavoli sempre attivi, gestiti da un team di oltre 45 Dungeon Master e dallo staff americano di D&D USA, che permetteranno a tutti di poter giocare al gdr più famoso del mondo. Saranno disponibili le avventure legate all’attuale season di gioco di Adventure League (la lista, completa di descrizione per ciascuna di esse, la trovate qui) e la nuovissima avventura “Faces of Fortune the Story of Fai Chen”.

Sempre legato al fervido mondo del gioco di ruolo organizzato, sarà presente la Fei Chen’s Fantastical Faire, rivista in chiave infernale, dove gli avvenutrieri della AL potranno comprare e scambiare oggetti o convertire le soul coin.