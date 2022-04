Secondo fonti accreditate online è in arrivo la Stagione 3 di Fire Force, adattamento anime ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Atsushi Ohkubo (Soul Eater) disponibile in Italia per Planet Manga.

È in arrivo la Stagione 3 di Fire Force

Al momento non conosciamo ulteriori informazioni, non resta che attendere i prossimi giorni per l’annuncio ufficiale.

Ricordiamo che la serie manga originale si è conclusa in Giappone il 22 febbraio 2022 per un totale di 305 capitoli e l’ultimo volume, il 34°, è atteso per l’imminente Estate.

Il manga vanta già l’adattamento di due stagioni anime trasmesse con doppiaggio in italiano sulla rete Mediaset di Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre) dal 8 settembre 2021 al 15 dicembre 2021. Qui per raggiungere tutti i dettagli.

Fire Force: manga e anime

Atsushi Ohkubo ha pubblicato lo shonen attraverso le pagine di Weekly Shonen Magazine (Kodansha) dal settembre 2015 al 22 febbraio 2022 per un totale di 305 capitoli e 34 tankobon. In Italia la serie è disponibile grazie a Planet Manga con i primi 28 numeri (potete provare il manga acquistando a questo link su Amazon il 1° numero).

La serie anime di Fire Force, prodotta da Studio David Production (Le Bizzarre Avventure di JoJo, Cells at Work!) è andata in onda tra il 2019 e il 2020 e si compone di due stagioni per un totale di 48 episodi.

In Italia le due stagioni sono state diffuse in streaming, in versione sottotitolata, da Yamato Animation, in contemporanea alla messa in onda in Giappone, sul suo canale YouTube. È stato nel corso dei festeggiamenti per il suo 30° anniversario dalla fondazione che Yamato Animation ha annunciato di trasmettere, per la prima volta in assoluto, l’anime di Fire Force in versione doppiata in italiano.