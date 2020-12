È morto Enrico Bertorelli, la voce di Cell e del Commissario Gordon

È morto ieri, 30 novembre, Enrico Bertorelli uno dei doppiatori storici nel panorama italiano. Iniziò la sua carriera di doppiatore prestando la sua voce a vari attori delle soap opera e delle telenovelas fra cui: Robert Foxwood in Squadra Med (Dott. Stowe), Jordan Clarke in Sentieri (Billy Lewis) e David Hedison in Febbre d’amore (Arthur Hendricks).

Fu anche doppiatore per il cinema prestando la voce a numerosi attori come Richard Jordan in Gettysburg, Bernand Collins in Effroyables Jardins, Edward James Olmos in Selena e Serban Celea in The Commander

Oltre a doppiare fu un brillante attore per il cinema, per il teatro e per la televisione, recitando in molti spettacoli teatrali in parecchie città d’Italia (Milano, Torino, Roma, Firenze) e in Svizzera (Lugano), in alcuni film e in diverse serie televisive, specie con Cristina D’Avena, nella trilogia dedicata alla celebre cantante, nel ruolo del padre della protagonista, Filippo.

Inoltre, Bertorelli aveva interpretato anche alcuni personaggi appartenenti a titoli dell’universo videoludico di successo, come la serie di Assasin’s Creed (Warren Vidic), Mass Effect (Ambasciatore Udina) e Alone in the Dark (Teophile Paddington).

Nel 2008 fu vittima di un incidente che gli danneggiò le corde vocali. L’anno dopo fu costretto a lasciare definitivamente l’attività di doppiatore.

Enrico Bertorelli, la voce di Cell e del Commissario Gordon

Enrico Bertorelli è entrato nell’immaginario pop soprattutto per la sua attività di doppiatore in numerose serie animate come Batman, La leggenda di Zorro, Tazmania, L’ispettore Gadget, One Piece, Dragon Ball, Rombi di tuono e cieli di fuoco per i Biocombat, Hamtaro – Piccoli criceti, grandi avventure, I Cavalieri dello zodiaco – Saint Seiya – Hades, Roswell Conspiracies.

I suoi ruoli più iconici rimangono quelli di Cell nelle celebri serie animate di Dragon Ball Z e Dragon Ball GT e del Commissario Gordon in Batman – La Serie Animata e nel film Batman – il Mistero di Batwoman.

È stato anche la voce narrante in Piccoli Brividi.