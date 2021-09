Blue Period su Netflix: data di debutto in Italia

Il sito web ufficiale dedicato all’adattamento anime di Blue Period, il manga scritto e disegnato da Tsubasa Yamaguchi ed edito in Italia per J-POP, e Netflix annunciano che la serie avrà inizio fuori dal Giappone, quindi anche in Italia, il 9 ottobre 2021.

L’anime sarà quindi disponibile per la visione attraverso la piattaforma streaming anche qui nel nostro Paese, mentre in Giappone avrà inizio, sempre su Netflix, il 25 settembre 2021. Inoltre, la serie anime esordirà in televisione il 1° ottobre per l’emittente MBS e TBS, il 3 ottobre su BS Asahi e il 7 ottobre su AT-X.

Vengono svelate anche dettagli sulle musiche principali del progetto anime. Nella fattispecie, la opening della serie che sarà eseguita dalla band Omoinotake col pezzo EVERBLUE. La ending, invece, sarà eseguita dalla bandMol-74 con la canzone intitolata Replica.

Invitiamo a recuperare alcune delle seguenti dell’anime con il precedente trailer:

Blue Period: anime, manga e di cosa parla

L’anime di Blue Period è creato dallo studio di animazione Seven Arcs. Per quanto riguarda i membri dello staff, Masunari Kouji (Kamichu!, Kokoro Library) supervisiona i lavori mentre Asano Katsuya (Yu-Gi-Oh! VRAINS) è il direttore della serie. Yoshida Reiko (La ricompensa del gatto, La forma della voce) sta scrivendo la sceneggiatura, mentre Shitaya Tomoyuki (Food Wars, Bakuman) si sta occupando del character design.

I membri del cast sono: Hiromu Mineta nel ruolo del protagonista Yatora Yaguchi, Yumiri Hanamori sarà Ryuji Ayukawa, la compagna di classe di Yatora, Daisuke Yamashita (già conosciuto per il ruolo di Midoriya in My Hero Academia) interpreterà Yotasuke Takahashi, Kengo Kawanishi sarà Haruka Hashida e Yume Miyamoto sarà Maki Kuwana.

Per quanto riguarda invece il manga di Blue Period è un seinen, di genere scolastico scritto e disegnato da Tsubasa Yamaguchi. Serializzato sulle pagine della rivista di seinen manga Afternoon di Kodansha dal 24 giugno 2017, al momento si compone di otto volumi. In Italia il manga è in corso di pubblicazione per la casa editrice J-POP per un totale di 7 volumi pubblicati fino ad ora.

“Yatora è un liceale tanto intelligente quanto abulico e privo di stimoli. Le sue giornate trascorrono tra lo sport in tv, serate con gli amici e la carriera scolastica che procede senza scossoni, essendo naturalmente portato con lo studio: niente sembra interessargli davvero, finché non sperimenta la pittura. Dopo un compito svolto durante l’ora di arte, Yatora ha l’impressione di aver davvero e finalmente espresso il proprio talento. Decide così per la prima volta di impegnarsi davvero in qualcosa: terminato il liceo, intraprende una strada più difficile rispetto all’università, che lo accoglierebbe a braccia aperte, puntare all’ammissione in una prestigiosa accademia d’arte. Scoprirà che l’impegno e la volontà di applicarsi non bastano per realizzare un’opera che conquisti, ma che bisogna essere disposti ad aprirsi e comunicare allo spettatore tramite la tela. Ma soprattutto che non è affatto facile incassare colpi e rialzarsi“.

