Edens Zero: il manga festeggia il terzo anniversario di serializzazione

Il manga di Edens Zero scritto e disegnato da Hiro Mashima (Fairy Tale, Rave) su Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 27 giugno 2018 e in Italia pubblicato dal 1º maggio 2019 dalla casa editrice Star Comics, festeggia quest’anno il suo terzo anniversario di serializzazione.

Hiro Mashima ha celebrato il traguardo con uno sketch speciale pubblicato sul suo account Twitter ufficiale. Nello sketch i personaggi della serie sono disegnati in stili chibi, mentre si preparano ad affrontare la prossima fase delle loro avventure nello spazio:

Edens Zero: l’anime

L’anime di Edens Zero ha debuttato sulle reti tv giapponesi il 10 aprile 2021 mentre in Italia sarà disponibile il 26 agosto su Netflix che ha annunciato la notizia durante lo streaming della sua Geeked Week.

Questa la sinossi tratta da Netflix:

L’ultimo anime del creatore di Fairy Tail è finalmente arrivato! È l’anno X492, un’epoca in cui i viaggi spaziali sono all’ordine del giorno. Rebecca, una B-Cuber creatrice di video, visita il mondo robotico di Granbell, dove incontra un ragazzo con dei poteri speciali, Shiki, che ha vissuto tutta la vita in mezzo alle macchine. Presto Shiki e Rebecca inizieranno a esplorare insieme il cosmo, scoprendo nuovi posti, popoli e cose, e stringendo nuove amicizie. Partecipa all’avventura nel 2021 su Netflix.

L’anime è sviluppato dallo Studio J.C. Staff (DanMachi, Food Wars! Shokugeki no Soma). La regia è affidata a Yuji Suzuki (Fairy Tail Stagione 3) mentre Mitsutaka Hirota (Phantasy Star Online 2 The Animation) si occupa della sceneggiatura. Il character design invece è di Yurika Sato (già direttrice delle animazioni in Hangyakusei Million Arthur 2nd Season).

Vi ricordiamo che Hiro Mashima ha celebrato l’introduzione di nuovi personaggi, tra cui Rebecca, Jinn e Labilia, Hermit Mio, nella serie con sketch pubblicati su suo account Twitter.

Se volete anche voi immergervi nel fantastico mondo di Edens Zero, acquistate il primo volume del manga disponibile su Amazon!