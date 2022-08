Dopo una lunga assenza dal mondo dell’entertainment, gli Yautja, i letali cacciatori alieni resi celebri da Predator, sono pronti a rimettersi in gioco. Piagati da una tutt’altro che rosea carriera cinematografica, questi pericolosi alieni saranno a breve protagonisti di Prey, film direct-to-stream che verrà presentato su Disney+ dal prossimo 5 agosto. Un ritorno a lungo atteso e, in un certo senso, temuto dai fan della saga, che sperano sempre di potere vedere una degna rappresentazione dei Predator. L’eventuale successo di questa pellicola potrebbe rappresentare una ripresa del franchise, tanto che l’interprete del Predator di Prey, Dane Di Liegro, ha confessato di voler vedere uno scontro tra un Predator e un samurai dopo Prey.

Per Dane DiLiegro, dopo Prey i Predator dovrebbero affrontare i samurai

Tradizionalmente, il franchise ha sempre contrapposto ai letali Yautja combattenti moderni, come gli agenti black ops del primo Predator o gli agenti di polizia guidati da Danny Glover in Predator 2. Prey, da questo punto di vista, rappresenta un’eccezione, considerato che il film di Dan Trachtenberg ci riporta al 1791, nei Grandi Piani, dove una tribù indiana diventa l’involontaria preda di uno Yautja. In ambito cinematografico questa è una novità, mentre nel contesto fumettistico abbiamo già visto visite dei Predator in epoche remote, tra cui una storia ambientata pochi anni prima di Prey, che con la pellicola in arrivo nei prossimi giorni su Disney+ e Predator 2 ha un particolare legame.

Dane DiLiegro as the Predator in 20th Century Studios' PREY, exclusively on Hulu. Photo courtesy of 20th Century Studios. .. 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

In Prey, come dichiarato recentemente dallo stesso regista, l’obiettivo era realizzare una storia in cui la nota tradizione di caccia dei Predator venisse messa a dura prova dalla perizia dei Comanche, storicamente ritenuti tra i più letali cacciatori della storia. Un confronto che, per quanto apparentemente impari considerata la tecnologica dotazione degli Yautja, è stata centrale nella realizzazione del film. Al punto di avere creato un precedente che ha ispirato l’interprete dell’alieno, Dane DiLiegro, a confessare a Screen Rant di sperare in un confronto tra Predator e i samurai.

Secondo l’attore, i leggendari combattenti nipponici legati al bushido, la ‘via del guerriero’ sarebbero un avversario tutt’altro che semplice anche per gli Yautja.

“Adorerei vedere un Predator combattere dei samurai, sarebbe davvero figo. E’ un periodo figo, avevano armatura stupende, c’è una grande apertura per opportunità artistiche, secondo me”

I Samurai sono stati una casta guerriera che ha avuto una lunga vita in Giappone, tra 12esimo secolo e la fine dell’800. Lo stile di combattimento e la rigida disciplina marziale e mentale di questi guerrieri potrebbe rappresentare uno stimolante spunto narrativo per un nuovo capitolo del franchise di Predator. Non sarebbe nemmeno la prima volta che uno Yautja si troverebbe ad affrontare una katana, considerato come in Predators (2010), uno dei combattenti utilizzati dagli alieni come preda era uno Yakuza, che affrontò proprio gli Yautja utilizzando la tradizionale spada giapponese.

La novità introdotta da Prey, ossia la libertà di muoversi anche in epoche antecedenti a Predator , rappresenta un precedente intrigante per sviluppare in modo nuovo il franchise, spingendo il rapporto tra umani e Yautja in diverse direzioni. Nei comics ispirati a Predator, questa possibilità è stata esplorata in diverse occasioni, crendo storie che hanno portato gli alieni a confrontarsi con esploratori del ‘600 o addirittura essere la vera identità dietro Jack lo Squartatore.

L’idea di un confronto tra samurai e Yautja sarebbe davvero intrigante, considerato che si metterebbero a confronto due filosofie di combattimento fondate non solo una prodezza bellica, ma anche su una serie di precetti etici e morali che condizionano le scelte e le tattiche di combattimento di entrambi.

