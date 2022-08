La presenza degli Illuminati in Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha riportato l’attenzione dei fan del Marvel Cinematic Universe su questo particolare think thank supereroico. La versione offerta dalla pellicola di Sam Raimi non presenta la formazione ufficiale degli Illuminati del franchise, avendo mostrato questo supergruppo nella sua versione di Terra-838, utilizzandoli principalmente come fan service asservito alle esigenze di copione per rendere Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) ancora più spaventosa, vista la rapidità con cui si disfa di questo gruppo di supereroi. Sembra difficile, tuttavia, pensare che il franchise abbia già terminato con questa supersquadra di pensatori, al punto che viene da domandarsi se il futuro degli Illuminati del Marvel cineamtic Univers non inizi proprio Wakanda Forever.

Wakanda Forever sarà il primo tassello per l’arrivo nel Marvel Cinematic Universe degli Illuminati di Terra-616?

Chi sono gli Illuminati?

Ripensando alla dimensione fumettistica, una componente come gli Illuminati potrebbe esser un elemento di grande fascino per il franchise del Marvel Cinematic Universe. Quando Brian Michael Bendis creò questo polo di potere, in New Avengers #7 nel 2005, unendo figure di grande carisma e potere (Reed Richards, Tony Stark, Charles Xavier, Namor, Black Bolt, Stephen Strange), l’idea alla base era dare vita a una sorta di consiglio silente che, all’insaputa della stessa comunità supereroica, si prendesse la responsabilità di pilotare, seguendo un fine superiore, le decisioni che interessavano il pianeta.

Contrariamente ad altre formazioni del Marvel Universe, gli Illuminati non sono un gruppo d’intervento, ma la loro missione è di condividere conoscenze e valutare segnali di potenziali crisi, anticipandole ed evitando catastrofi. Il loro operato non è sempre stato impeccabile, come dimostrato da Planet Hulk e World War Hulk, e non sono mancate occasioni di dissapori fra i diversi membri del gruppo, causati da diverse fedeltà, che si tratti verso il proprio popolo (come per Namor) o per la scoperta di potenziali presenze aliene in seno agli stessi Illuminati, come accaduto in Secret Invasion.

Gli Illuminati e il Marvel Cinematic Universe

Nonostante la tutt’altro che memorabile presenza degli Illuminati in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, va cercata nelle parole del produttore del film, Richie Palmer, la motivazione per cui questo gruppo di leader sia stato presentato in questa modalità all’interno del Marvel Cinematic Universe:

Gli Illuminati sono un gruppo che volevamo introdurre da anni nei film, un’organizzazione segreta che opera fuori dagli schemi. Si prendono la responsabilità di fare cose che altri gruppi, come i Vendicatori, non sono lieti di affrontare… Presentarli in un altro universo parte del Multiverso, è stato eccitante perché abbiamo incontrato una versione del gruppo, ma possiamo ancora incontrare gli Illuminati del nostro universo principale un giorno, il che è davvero intrigante.

Nel film di Raimi, la rilevanza degli Illuminati di Terra-838 non era quella di mostrare una formazione di pensatori capaci di plasmare l’universo, quanto di dare questa sensazione per accrescere la sensazione di potere che si accompagnava a Wanda. Motivo per cui, sembra difficile pensare che il Marvel Cinematic Universe abbia sfruttato in modo così banale una delle potenzialità maggiori del franchise in termini di costruzione di una meccanica narrativa complessa e sottile, lontano dai riflettori. Ripensando al mondo di operare degli Illuminati, sempre in segreto, e la costruzione del Marvel Cinematic Universe, fatta di minuziosi passaggi narrativi e di rivelazioni, diventa difficile credere che la Fase Cinque e la Fase Sei vogliano ignorare la presenza di questo gruppo. Soprattutto vedendo che nelle future uscite ci sono sia Secret Invasion che Secret Wars, due saghe in cui il legame stretto tra i personaggi facenti parti di questa cerchia ristretta è stato centrale.

Ma a dare una nuova chance agli Illuminati potrebbe essere uno degli ultimi slanci della Fase Quattro: Wakanda Forever.

Wakanda Forever e gli Illuminati di Terra-616

Come abbiamo visto dai trailer, in Wakanda Forever, la patria di Pantera Nera, rimasta orfana di T’Challa (in rispetto alla prematura morte di Chadwick Boseman), si ritrova senza il proprio difensore e alle prese con una guerra contro Atlantide, il mitologico regno marino. A guidare questa lotta sul lato atlantideo è Namor, figlio di un atlantideo e di una donna umana, ma divenuto regnante dell’impero sottomarino. E Namor, nonostante la sua figura non sempre equilibrata, nei comics è uno dei tasselli centrali degli Illuminati.

In attesa di scoprire in autunno come si concluderanno gli eventi di Wakanda Forever, possiamo divertirci a ipotizzare che la risoluzione di questo conflitto possa spingere gli eroi di Terra-616 a creare un organismo di controllo che impedisca che incomprensioni e litigi tra superesseri possano devastare il mondo. Dopo il fallimento degli Accordi di Sokovia, la presenza di un gruppo di eroi capaci di guidare la comunità supereroica potrebbe essere una leva narrativa interessante per il Marvel Cinematic Universe. Allo stato attuale, gli Illuminati di Terra-616 potrebbero esser composti da Doctor Strange (o da Wong), Bruce Banner, Captain Marvel e, infine, proprio da Namor. Un primo nucleo a cui potrebbero unirsi successivamente altri personaggi, dall’atteso Reed Richards a Charles Xavier, che potrebbero sfruttare proprio la loro appartenenza a questo cerchio ristretto per esordire nel Marvel Cinematic Universe.

Pur ammettendo che tutte queste sono semplici supposizioni, tenendo presenti le future uscite del franchise sembra difficile che i Marvel Studios non vogliano sfruttare una potenzialità come quella rappresentata da questo think thank supereroico. E Wakanda Forever rappresenta una stuzzicante occasione per dare vita a questa possibilità.

