È stata cancellata Y: L’ultimo Uomo, la serie TV FX/Disney+

È stata cancellata Y: L’ultimo uomo (Y: The Last Man) la serie targata Disney+ adattamento dell’omonima serie di fumetti di fantascienza di Brian K. Vaughan e Pia Guerrara, composta da 60 numeri, pubblicata a partire dal 2002 e vincitrice di tre Eisner Award nonché nominata per il primo Hugo Award nella categoria Best Graphic Story per Y: L’ultimo Uomo Vol. 10.

La prima stagione di Y: L’ultimo uomo ha debuttato nel nostro Paese il 22 settembre su Star all’interno di Disney+ con i primi tre episodi, e con nuovi episodi in arrivo ogni mercoledì. La prima stagione è ancora in corso ma, secondo quanto riportato da Variety, FX on HULU ha deciso di non rinnovare Y: L’ultimo uomo per una seconda stagione.

La notizia è stata condivisa dalla showrunner Eliza Clark, nonché produttore esecutivo con Nina Jacobson e Brad Simpson di Color Force, Mari Jo Winkler-Ioffreda, Vaughan e Melina Matsoukas, attraverso un Tweet condiviso sul suo account Twitter.

Nel post Eliza Clark ringrazia FX e il team creativo dello show per la loro collaborazione sul progetto. Esprime anche la speranza che Y: L’ultimo uomo possa di continuare la sua corsa in una rete diversa:

Abbiamo appreso che non proseguiremo il nostro lavoro su una seconda stagione di Y: l’ultimo uomo su FX on HULU. Nella mia vita non mi sono mai impegnata tanto su una storia, e abbiamo ancora tantissimo da raccontare. Abbiamo avuto un team diversificato di artisti brillanti, guidato da donne in quasi ogni angolo della nostra produzione… È la cosa più collaborativa, creativamente appagante e bella di cui abbia mai fatto parte. Non vogliamo che finisca.

Di che cosa parla Y: L’ultimo uomo? La serie segue i sopravvissuti di un evento catastrofico che uccide ogni animale sulla Terra con un cromosoma Y, tranne un uomo cisgender (Ben Schnetzer) e la sua scimmia. Il cast principale della serie include anche Diane Lane, Ashley Romans, Olivia Thirlby, Juliana Canfield, Elliot Fletcher, Marin Ireland, Amber Tamblyn e Diana Bang. Y: l’ultimo uomo parla di identità di genere, di come i sistemi oppressivi condizionino l’identità. Leggete questo nostro articolo per guardare il trailer!

Tutti gli episodi della stagione sono stati diretti da donne e la produzione comprende un numero significativo di responsabili dipartimento al femminile, tra cui entrambe le direttrici della fotografia, la scenografa, la costumista, la direttrice del casting, le montatrici, la stunt coordinator e altre ancora.

