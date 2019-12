Ecco le nuove Adidas dedicate a pikachu

Adidas produrrà altre sneakers ispirate a Pokémon. Il brand specializzato in abbigliamento sportivo non è nuovo a collaborazioni di questo genere, infatti nei mesi scorsi aveva già prodotto una collezione dedicata ai mostri tascabili Nintendo.

La nuova collezione di scarpe ispirate ai Pokémon sarà caratterizzata da un design vintage, ispirato all’estetica “pixellosa” tipica dei giochi 8-bit, del resto questo celebre franchise sviluppato da Game Freak che annovera una moltitudine di titoli ed incarnazioni, ha visto la luce nel 1996 sul Game Boy, console 8-bit portatile per eccellenza.

Il primo modello di questa nuova collezione ad essere presentato figura una versione pixel di pikachu su una scarpa modello Advantage. L’inconfondibile profilo del topo elettrico più famoso, icona della cultura pop, farà così bella mostra di sé con un design retrò.

La sneaker presenterà una tomaia completamente bianca, ad eccezione dell’illustrazione del pokémon che sarà posizionata sul fianco esterno della scarpa, in corrispondenza del malleolo. Il retro dell’Adidas Advantage avrà il caratteristico talloncino colorato (in questo caso specifico sarà nero) in cui sarà posizionato il logo Adidas in bianco, mentre la linguetta della scarpa presenterà il logo Pokémon.

L’interno della Advantage riprenderà sarà caratterizzato da una suola nera che riprenderà così il talloncino posteriore, mentre l’imbottitura interna posta sulla parte posteriore della caviglia sarà decorata con un pattern a 8-bit che figurerà alcuni tra i pokémon più iconici provenienti dalla prima generazione.

La nuova collezione di Adidas dedicate a Pokémon farà parte della sua linea Adidas Original e oltre al modello Adidas Advantage dedicato a pikachu in futuro potrebbero essere presentate altre sneaker con questa grafica 8-bit. Al momento Adidas non ha ancora comunicato né prezzo né data di uscita sul mercato di queste scarpe, tuttavia i siti specializzati assicurano che la distribuzione dovrebbe avvenire a breve.