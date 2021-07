Elizabeth Olsen ospite al Filming Italy Sardegna Festival

L’abbiamo vista di recente in WandaVision, la serie TV dedicata ai personaggi di Scarlet Witch e Visione, e la rivedremo prossimamente anche in Doctor Strange in the Multiverse of Madness: stiamo parlando di Elizabeth Olsen, l’ormai celebre interprete di Wanda Maximoff nel Marvel Cinematic Universe, la quale arriverà presto in Italia. L’attrice sarà infatti ospite speciale della quarta edizione del Filming Italy Sardegna Festival, che si svolgerà dal 21 al 25 luglio prossimi a Forte Village, Cagliari.

Vi ricordiamo che su Disney+ potete vedere tantissime celebri produzioni Disney, Marvel e non solo. L’unica cosa che dovete fare è iscrivervi e potete farlo sia con abbonamento mensile sia annuale scontato utilizzando questo link.

Infine, in occasione dell’evento, saranno proiettati Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame (qui a prezzo speciale) e WandaVision, ossia tutti progetti appartenenti all’MCU in cui la Olsen appare nei panni di Wanda Maximoff. Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna Festival (a questo indirizzo il sito ufficiale), si è dichiarata estremamente felice che Elizabeth abbia accettato l’invito del Filming Italy Sardegna Festival, definita un’attrice straordinaria e dalle doti davvero uniche, in grado di rappresentare l’immagine dei giovani talenti femminili che il Festival ha intenzione di valorizzare agli occhi del mondo.

L’evento vede la partecipazione attiva del Governatore della Regione Autonoma della Sardegna Christian Solinas, assieme all’Assessore del Turismo, Commercio e Artigianato della Sardegna Giovanni Chessa e all’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Forte Village, Lorenzo Giannuzzi.

WandaVision, prodotta dai Marvel Studios con Jac Schaeffer come showrunner e Matt Shakman alla regia, ha debuttato il 15 gennaio 2021 sulla piattaforma di video on demand Disney+ con i primi due episodi, mentre i restanti sette sono stati distribuiti settimanalmente fino al 5 marzo 2021. Il cast comprende, oltre alla Olsen e Paul Bettany, anche Randall Park nei panni dell’agente Jimmy Woo, Kat Dennings nel ruolo di Darcy Lewis, Teyonah Parris come Monica Rambeau e Kathryn Hahn nei panni della misteriosa vicina di casa Agnes.