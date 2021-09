Emmy Awards 2021: ecco tutti i vincitori

Ieri notte si è finalmente tenuta, con un pubblico limitato al Microsoft Theater di L.A., la cerimonia di conclusione degli Emmy Awards 2021. Conduttore il comico Cedric The Enternainer, mentre i presentatori sono stati: Angela Bassett, Adrien Brody, Stephen Colbert, Jennifer Coolidge, Kaley Cuoco, Beanie Feldstein, America Ferrera, Mindy Kaling, Dan Levy, Eugene Levy, Sarah Paulson, Amy Poehler, Billy Porter, Michaela Jaé Rodriguez, Seth Rogen, Tracee Ellis Ross, Kerry Washington e Bowen Yang.

Due fatti degni di nota: il primo che è stato introdotto il nuovo regolamento, che presta più attenzione ai generi, in particolare introduce l’uso della parola “performer” al posto di quelle di “attore” o “attrice”. Il secondo è che le serie che avevano ricevuto più nomination, WandaVision, The Mandalorian e Lovecraft Country, non sono salite sul podio, sul quale invece troviamo Ted Lasso e The Crown.

Emmy Awards 2021: dominano Ted Lasso e The Crown

Ted Lasso di Apple TV+, incentrata su un allenatore di football americano (Jason Sudeikis) che si trasferisce a Londra per allenare una squadra di calcio professionista nella Premiere League, ha ottenuto quattro trofei: trionfa nella categoria migliore serie comica, Jason Sudeikis ottiene il trofeo come miglior attore protagonista in una serie comica, Brett Goldstein vince nella categoria miglior attore non protagonista in una serie comica e Hannah Waddingham trionfa nella categoria miglior attrice non protagonista in una serie comica.

The Crown, il dramma di Netflix giunto alla sua quarta stagione, che esplora il regno della regina Elisabetta II, ha ottenuto 11 vittorie includendo quelle ai Creative Arts Emmy. La serie ha vinto nella categoria miglior serie drammatica mentre Olivia Colman e Josh O’Connor hanno vinto rispettivamente come attrice protagonista e attore protagonista, Gillian Anderson e Tobias Menzies hanno trionfato nelle categorie di supporto.

Tutti i vincitori degli Emmy Awards 2021

Miglior serie drammatica

The Crown

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Olivia Colman (The Crown)

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Josh O’Connor (The Crown)

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Tobias Menzies (The Crown)

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Gillian Anderson (The Crown)

Miglior serie comica

Ted Lasso

Migliore attrice protagonista in una serie comica

Jean Smart (Hacks)

Miglior attore protagonista in una serie comica

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Miglior attore non protagonista in una serie comica

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Miglior attrice non protagonista in una serie comica

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Miglior miniserie

La regina degli scacchi

Miglior attore in una miniserie

Ewan McGregor (Halston)

Miglior attrice in una miniserie

Kate Winslet (Omicidio a Easttown)

Miglior attore non protagonista in una miniserie

Evan Peters (Omicidio a Easttown)

Miglior attrice non protagonista in una miniserie

Julianne Nicholson (Omicidio a Easttown)

Miglior regia in una serie drammatica

Jessica Hobbs (The Crown)

Miglior regia in una serie comica

Lucia Aniello (Hacks)

Miglior regia in una miniserie

Scott Frank (La regina degli scacchi)

Miglior sceneggiatura in una serie comica

Hacks

Miglior sceneggiatura in una serie drammatica

Peter Morgan (The Crown)

Miglior sceneggiatura in una miniserie

Michaela Coel (I May Destroy You)

Migliore attrice guest

Claire Foy (The Crown)

Miglior film TV

Natale in città con Dolly Parton

Miglior Competition Show

Ru Paul’s Drag Race

Recuperate il DVD della prima stagione di The Crown disponibile su Amazon!