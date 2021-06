Etnaland: il parco dei divertimenti siciliano è pronto a riaprire

Dopo un lungo anno di chiusura, riapre finalmente Etnaland, il grande parco dei divertimenti della Sicilia che da anni rappresenta l’inizio dell’estate. Per i siciliani e i numerosi turisti che vengono da tutto il mondo sull’isola, non è estate senza Etnaland. In tanti, infatti, l’anno scorso hanno sperato fino all’ultimo in una riapertura del parco che, purtroppo, a causa dell’incertezza sui protocolli di sicurezza in aggiunta alle questioni di carattere economico, non è avvenuta.

La chiusura è avvenuta nell’ottobre del 2019 e da allora non ha riaperto. Lo farà a partire dal 16 luglio prossimo proprio in concomitanza con il festeggiamento dei suoi primi vent’anni di attività. Il parco resterà aperto dal 16 luglio al 31 agosto e l’apertura riguarderà sia scivoli, kamikaze, gommoni e piscine, ma anche una nuova esclusiva attrazione. Infatti, in occasione dei primi vent’anni di attività, verrà inaugurata una nuova attrazione del Themepark, il parco divertimenti tematico inaugurato nel 2013.

Durante la pausa obbligatoria, la direzione del parco divertimenti non ha smesso un attimo di investire e ha deciso di farlo con un’attrazione dedicata ai più piccoli. Questa prenderà il nome de La casa di Nonna Pina e i 44 gatti che sarà pronta per il periodo di riapertura insieme a tutte le altre numerose attrazioni. La riapertura sarà in segno della speranza, ma anche del rispetto delle normative inerenti alla pandemia ancora in corso.

In ottemperanza al protocollo di contenimento Covid-19, infatti, quest’anno gli ingressi saranno limitati, quindi gli organizzatori consigliano di acquistare i biglietti online in modo da garantire l’ingresso al Parco e una tariffa più vantaggiosa. Anche quest’anno sarà possibile comprare il biglietto per i due parchi, ovvero Acquapark e Themepark, e tramite il sito ufficiale potrete scoprire come raddoppiare il divertimento a un prezzo pazzesco. In attesa di reincontrare Ciclopino e Ciclopina, le celebri mascotte del parco, potete visionare sul sito internet il calendario e i prezzi della stagione 2021 che sta per partire.