Fallout Shelter: The Board Game: Fantasy Flight Games annuncia il boardgame

Fantasy Flight Games annuncia Fallout Shelter: The Board Game, il gioco in scatola ispirato alla omonima app Bethesda

Buone notizie per gli amanti della saga videoludica di Fallout! Fantasy Flight Games ha infatti annunciato che a breve rilascerà sul mercato il gioco da tavolo dedicato al famoso prodotto. Fallout Shelter: The Board Game, questo il nome del gioco, sarà un boardgame di piazzamento lavoratori che si ispirerà alla omonima app creata dalla Bethesda.

I giocatori, da 2 a 4, vestiranno i panni di ufficiali di un vault (i rifugi anti-atomici in cui i pochi sopravvissuti all’apocalisse hanno trovato riparo) e avranno il compito di far si che all’interno dello stesso regnino felicità e armonia.

Cosa non facile considerato che in ognuno di essi sono racchiusi migliaia di sopravvissuti più che consapevoli della situazione all’esterno e delle mostruose creature che ormai sono diventate signori e padroni di quello che un tempo era l’amata Terra.

Scopo del gioco sarà essere l’ufficiale più amato dalla popolazione ed essere quindi eletti nuovo Supervisore del vault.

Inizialmente ogni giocatore partirà con un numero limitato di residenti alle loro dipendenze e col tempo, e con le giuste decisioni, potranno vedere aumentare questo piccolo tesoro umano.

A rappresentare i diversi residenti ci saranno delle miniature del celebre Pip-Boy Bubblehead che potranno essere piazzati nelle diverse sezioni del Vault e impiegati nelle diverse mansioni che si renderanno di volta in volta necessarie:espansione della base, produzione di energia, coltivazione del cibo, purificazione dell’acqua e, ovviamente, difesa della base dagli attacchi delle ferali creature create dalle radiazioni.

Fonte principale di punti, e quindi di possibilità di essere vittoriosi, sarà il numero di nuove stanze create nel proprio piano del Vault. Il gioco avrà termine alla costruzione, da parte di un qualsiasi giocatore, della sesta stanza: chi avrà maggiormente contribuito a diffondere felicità sarà il nuovo Supervisore.

Stando a quanto annunciato dalla Fantasy Flight Games, Fallout Shelter: The Board Game dovrebbe essere immesso sul mercato nel corso del primo trimestre del 2020 ad un prezzo di vendita consigliato al pubblico di 39,95$