Avete amato Fallout? Ecco cosa guardare in attesa della Stagione 2

Avete amato alla follia la serie tv di Fallout e ora che l'avventura di Lucy finita non sapete più cosa guardare? Non preoccupatevi: di seguito troverete una lista di tantissimi film e serie tv ispirati ai videogiochi o ambientati in mondi post-apocalittici di cui usufruire su Amazon Prime Video.

Serie tv e film da vedere se vi è piaciuto Fallout

Film e serie tratti da videogiochi da guardare ora su Prime Video

Assassin’s Creed (disponibile per i clienti Prime)

Halo (disponibile su Paramount+ come abbonamento aggiuntivo tramite i Prime Video Channels)

Super Mario Bros. Il Film (disponibile per l’acquisto su Prime Video)

Uncharted (disponibile per i clienti Prime)

Sonic. Il Film (disponibile su Paramount+ come abbonamento aggiuntivo tramite i Prime Video Channels)

Il franchise Resident Evil (disponibile per il noleggio o l’acquisto su Prime Video)

Avventure post-apocalittiche disponibili su Prime Video

Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond (entrambi i titoli sono disponibili per i clienti Prime)

The Expanse (tutte le sei stagioni sono disponibili per i clienti Prime)

A Quiet Place – Un posto tranquillo (disponibile su Infinity Selection come abbonamento aggiuntivo tramite i Prime Video Channels) e A Quiet Place II (disponibile su Paramount+ come abbonamento aggiuntivo tramite i Prime Video Channels)

Il franchise di Mad Max (disponibile per il noleggio o l’acquisto su Prime Video)

Sopravvissuti (disponibile per i clienti Prime)

Z Nation (le prime tre stagioni sono disponibili per i clienti Prime)

E se vi sono piaciute le performance del cast di Fallout, ecco dove ritrovare i nostri protagonisti