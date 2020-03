Fantasy Flight Games: la divisione gioco di ruolo passa a Edge Studio

Come i nostri più fedeli lettori già sapranno, l’editore statunitense di giochi da tavolo e di ruolo Fantasy Flight Games, parte di quel colosso del mondo ludico che porta il nome di Asmodee, nei mesi scorsi ha vissuto un periodo piuttosto travagliato. La chiusura della divisione Interactive (per approfondire, qui la nostra news) e il pesante ridimensionamento della divisione dedicata ai giochi di ruolo (per approfondire, qui la nostra news), avevano fatto temere per il prosieguo di alcune importanti linee editoriali di GDR.

E infatti pare che in questi giorni la divisione gioco di Fantasy Flight sia stata del tutto dismessa. Ma niente paura, le principali linee editoriali, il gioco di ruolo di Star Wars, Legend of the Five Rings e il gioco di ruolo generico Genesys, hanno trovato un nuovo editore, stando a quanto annunciato da Asmodee durante il GAMA Expo appena conclusosi.

Si tratta di Edge Entertainment un editore spagnolo, anch’esso di proprietà di Asmodee, che fino a ora si era occupato principalmente della localizzazione in lingua ispanica di numerosi giochi di ruolo e da tavolo e non della produzione di prodotti propri.

La notizia è stata suffragata dalla comparsa in rete del sito web Edge Studio, che riporta le seguenti parole:

“Le persone che hanno fondato Asmodee, Fantasy Flight Games ed Edge Entertainment sono giocatori di ruolo. Forse hai l’età per ricordare i cataloghi storici di queste società, con centinaia di manuali di giochi di ruolo che sono passati tra le mani di questi gruppi. Il gruppo Asmodee negli ultimi anni ha sviluppato la sua attività crescendo rapidamente, ma anche acquisendo numerosi studi, alcuni dei quali erano soliti creare giochi di ruolo. Da allora, è sembrato logico affidare questa attività a un unico studio all’interno del gruppo editoriale, un team di persone esperte in tutto il mondo che sarà completamente ed esclusivamente dedicato alla pubblicazione di giochi di ruolo. Oggi, il nuovo EDGE STUDIO è orgoglioso di incarnare lo studio dedicato ai giochi di ruolo del gruppo Asmodee per il mondo”.

Stando a quanto riportato sulla pagina web, il sito di Edge Studio è ancora provvisorio e non presenta particolari informazioni, se non i titoli dei primi giochi di ruolo di cui il nuovo marchio editoriale si occuperà. Questi comprendono appunto Star Wars, Legend of the Five Rings e Genesys, ma non sono gli unici. Oltre a questi titoli, infatti, compaiono anche i giochi di ruolo della serie The End of the World, sempre di Fantasy Flight Games, e il gioco di ruolo di Zombicide di CMON. Inoltre, il sito riporta che altri titoli saranno presto annunciati.

Stando a quanto annunciato da Asmodee durante il GAMA Expo, questo cambiamento editoriale avrà come risultato la ristampa dei manuali già usciti in precedenza e la creazione di nuovo materiale. I nuovi manuali prodotti da Edge Studio, ovviamente, continueranno a seguire i regolamenti esistenti e non saranno nuove edizioni.