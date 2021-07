Fast & Furious: si riaccende la polemica fra Dwayne Johnson e Vin Diesel

Dwayne “The Rock” Johnson ha risposto ai recenti commenti di Vin Diesel sulla loro faida dietro le quinte della serie Fast & Furious (qui su Amazon potete trovare il box completo che include tutti e 8 i primi film della saga in Blue-Ray).

Fast & Furious: la risposta di Dwayne “The Rock” Johnson a Vin Diesel

I due attori non hanno nascosto il fatto che non sempre il loro rapporto dietro le quinte della saga di film d’azione Fast & Furious è stato buono, anche se Vin Diesel ha di recente attribuito gli scontri con il collega alle “maniere forti” verso il personaggio interpretato da Dwayne Johnson per ottenere una performance che lo soddisfacesse nei film.

In un’intervista di giugno per la rivista Men’s Health per promuovere il suo ultimo film, Vin Diesel ha infatti spiegato che i dissapori tra lui e Johnson, di cui si era parlato parecchio, fossero in realtà una sua tecnica per ottenere una migliore interpretazione dell’ex wrestler professionista. L’attore e produttore ha poi proseguito dicendo che è disposto a fare tutto ciò che serve, anche se non proprio in maniera “felliniana“, per ottenere delle buone prestazioni degli attori che partecipano ai film in cui ha anche il ruolo di produttore.

Quando gli è stato chiesto dei commenti di Diesel, Johnson ha dichiarato:

“Ho riso e ho riso tanto. Penso che tutti si siano fatti una risata. E lascio a questo. E che ho voluto loro bene. Auguro loro ogni bene su Fast 9. E auguro loro buona fortuna su Fast 10 e Fast 11 e il resto dei film di Fast & Furious che realizzeranno e che non mi vedranno coinvolto“.

Fast & Furious 9 – The Fast Saga sarà disponibile per la visione nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 18 agosto. L’uscita del film, inizialmente programmata negli Stati Uniti per il 19 aprile 2019, è stata posticipata in tutto il mondo a causa della pandemia da COVID-19 ancora in corso.