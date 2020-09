Fenomeni Paranormali Incontrollabili: Zac Efron entra nel cast

Zac Efron firma con Blumhouse e Universal Pictures per un ruolo nel reboot di Fenomeni Paranormali Incontrollabili (Firestarter), film adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King.

Confermato Zac Efron nel cast

Benché fossero trapelati alcuni rumors nel 2017 e nel 2019, che ventilavano la produzione di un reboot del film uscito in sala nel 1984, arriva adesso la conferma che Fenomeni Paranormali Incontrollabili (Firestarter) si farà. E il cast prevederà la presenza di Zac Efron, il quale è appena saltato a bordo di questa nave firmando con le case di produzione Blumhouse e Universal Pictures.

Sembra essere un periodo particolarmente proficuo per Zac Efron, attualmente impegnato con la sua docu-serie Down to Earth in streaming su Netflix, e annunciato come parte del cast di un altro remake: Tre Scapoli e un Bebè (Three Men and a Baby). Tuttavia, al momento, non è ancora stato reso noto il suo ruolo nella rosa di personaggi che comporrà Fenomeni Paranormali Incontrollabili.

È certo, comunque, che il reboot è in produzione, con Keith Thomas (The Vigil) alla regia e Scott Teems alla scrittura (lo stesso autore ha firmato Halloween Kills, horror atteso per quest’anno che tuttavia è slittato al 2021). Jason Blum e Akiva Goldsman saranno i produttori del reboot di Fenomeni Paranormali Incontrollabili (Firestarter), mentre Martha De Laurentiis, nel team dell’adattamento del 1984, sarà produttrice esecutiva.

Di cosa parla

La pellicola del 1984, diretta da Mark L. Lester, è tratta dal romanzo di Stephen King Firestarter (pubblicato in Italia con il titolo L’Icendiaria). La trama parla di Andy McGee (David Keith) e Vicky Tomlinson (Heather Locklear), due giovani che, dopo essersi incontrati in un laboratorio dove venivano sottoposti ad esperimenti chimici, diventeranno marito e moglie. Dalla loro unione, nascerà Charlie (Drew Barrymore) che tuttavia, a seguito degli esperimenti chimici dei genitori, mostrerà poteri paranormali come la pirocinesi, mentre il governo statunitense cercherà di catturare nuovamente la famiglia per utilizzarla a scopi bellici.

Sul film in questione, Stephen King si era espresso in maniera contraria, additandolo come uno dei peggiori adattamenti dei suoi romanzi; tuttavia, con la possibilità oggi di realizzare sofisticati effetti in CGI sempre più realistici, il reboot di Fenomeni Paranormali Incontrollabili potrebbe rivelarsi una produzione vincente, anche agli occhi del celebre scrittore horror. Restiamo quindi in attesa di ulteriori sviluppi e news sul casting e la produzione.