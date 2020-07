Halloween Kills: arriva finalmente il teaser trailer

Molti appassionati del genere horror aspettano con ansia l’uscita di Halloween Kills, nuovo capitolo della saga horror creata dal film di John Carpenter. Originariamente previsto per il 16 Ottobre 2020, il tanto atteso sequel del reboot del 2018 ha subito rallentamenti a causa dello scoppio della pandemia di Coronavirus. Rinvio commentato da John Carpenter su twitter, con un lungo messaggio che ha rivelato i motivi alla base della scelta di modificare i progetti legati alla distribuzione del nuovo scontro tra Laurie Strode e Michael Myers.

Dopo una lunga attesa i fan possono finalmente godersi il teaser trailer, pubblicato sul canale YouTube di Universal Pictures. Il trailer di Halloween Kills riprende la storia subito dopo la fine di Halloween. Nello slasher del 2018 Michael Miers e Laurie Strode, interpretata da Jamie Lee Curtis, vengono ricongiunti tutti i precedenti sequel in una pellicola che ha avuto sia il ruolo di reboot sia di sequel diretto, riproponendo i personaggi principali a decenni di distanza dai fatti narrati nel film originale di John Carpenter (1978).

Il disturbo post da stress post traumatico causato a Laurie dagli eventi dell’Halloween originale hanno creato attriti con sua figlia Karen, interpretata da Judy Greer, rendendo difficili i rapporti anche con la nipote Allyson (Andi Matichak). Dopo il successo di questo reboot sono stati subito messi in sviluppo i due sequel, Halloween Kills ed Halloween Ends.

Sebbene i dettagli della storia di Halloween Kills non siano mai stati resi pubblici, il finale del film del 2018 lasciava presagire che Michael Mayers sarebbe tornato ad uccidere. Girato e co-sceneggiato da Gordon Green assieme a Danny McBride e Scott Teems, Halloween Kills arriverà nelle sale il 15 ottobre 2021, data in cui era originariamente previsto il debutto dell’ultimo film della saga, Halloween Ends. Nei progetti è stato coinvolto anche John Carpenter, nuovamente chiamato a comporre la colonna sonora.

Per recuperare tutta la saga con stile potete acquistare a questo link il cofanetto contente tutti i film in versione collector edition in Blu Ray