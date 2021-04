Notizia bomba per quanto concerne l’edizione numero 74 del Festival di Cannes. Attraverso un comunicato stampa diffuso dalla manifestazione e riportato dal portale Deadline apprendiamo come il film di apertura sarà l’attesissimo Annette, diretto da Leos Carax e con protagonisti Adam Driver e Marion Cotillard.

Credits: Cannes Film Festival

Ambientato in una Los Angeles contemporanea, Annette racconta la storia di Henry, uno stand-up comedian con un sagace senso dell’umorismo e Ann, cantante di fama internazionale. Entrambi sotto i riflettori, rappresentano la coppia perfetta, felice e glamour, ma la nascita della prima figlia, Annette, ragazza misteriosa con un destino eccezzionale, cambierà per sempre le loro vite.

Prodotto da Charles Gillibert, Annette è il sesto film del celebre regista francese, il primo interamente in inglese. Visionario ed enigmatico, Carax è stato autore di alcuni dei film più incredibili del cinema francese negli ultimi 35 anni. Il debutto dietro alla macchina da presa avvenne a soli 24 anni con Boy Meets Girls (1984), girato interamente in bianco e nero: un progetto che rese omaggio ai film muti e al cinema di Godard.

Annette arrivverà nelle sale americane, e in contemporanea su Amazon Prime Video, quest’estate. In Francia, invece, debutterà martedì luglio, il giorno stesso della sua premiere a Cannes. Restiamo in attesa di capire in che modo verrà distribuito anche da noi in Italia.

A differenza dell’edizione 2020, tenutasi in forma virtuale a causa dell’emergenza sanitaria e definita da Thierry Fremaux totalmente platonica, quella di quest’anno si terrà in presenza, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Segnate le date sul calendario: dal 6 al 17 luglio.

Il resto dei film in concorso sarà rivelato a maggio. Vi ricordiamo, inoltre, che il presidente di giuria sarà un regista d’eccezione: il mitico Spike Lee, che nel 2019 ha vinto l’Oscar per la Miglior Sceneggiatura non Originale con il suo BlacKkKlansman.

