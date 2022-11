Natale sta pian piano per arrivare, e come ogni anno la corsa ai regali è una sfida in cui ognuno di noi si trova (spesso suo malgrado) coinvolto in prima persona. Spesso e volentieri ci troviamo infatti all’ultimo minuto senza idee e, peggio di ogni altra cosa, senza aver ancora acquistato nulla. Fortunatamente oggi abbiamo a disposizione centinaia e centinaia di fonti di ispirazione da cui attingere, e noi di Cultura Pop siamo qui apposta per questo. Quel che vogliamo fare è molto semplice: dopo aver dato un’occhiata alle migliori offerte abbiamo selezioni i migliori Film e Serie TV da regalare questo Natale. Ce n’è davvero per tutti i gusti, da grandi classici a novità davvero imperdibili: se non dovessero bastarvi e foste alla ricerca di altro, fate un salto sulla nostra pagina dedicata alle migliori idee regalo per questo Natale.

I migliori Film e Serie TV da regalare a Natale

Lo Hobbit + Il Signore degli Anelli

Iniziamo con un bel cofanetto contenente due saghe davvero, davvero imperdibili per ogni amante del fantasy degno di questo nome. Stiamo parlando di una collezione composta da ben 6 Blu-Ray contenente le due trilogie firmate Peter Jackson: Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Sei pellicole eccezionali, in un box impreziosito da tanti contenuti speciali tutti da scoprire, qui offerto a un prezzo davvero incredibile.

Quentin Tarantino

Fan di Quentin Tarantino ne abbiamo? Beh, per rendere il Natale di ogni appassionato ancor più speciale… Quale regalo migliore di un bel Blu-Ray del folle regista di Knoxville? Abbiamo scelto tre film che forse meglio di tutti rappresentano la ricca filmografia di un autore che, piaccia o meno, ha in qualche modo ridefinito la concezione moderna di cinema e intrattenimento.

Rocky

Cambiamo completamente genere con una saga che non ha certo bisogno di presentazioni: Rocky è infatti una vera e propria icona, non solo a livello cinematografico. Parliamo di un franchise capace di lasciare un segno indelebile all’interno della cultura pop, rendendo il pugilato ancor più popolare nell’immaginario collettivo di tutti noi. Questo cofanetto, disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante, contiene tutti e sei i film della serie pensata e interpretata da Sylvester Stallone: un’idea regalo per i fan più affezionati, ma anche per coloro che vogliono scoprire una delle saghe più famose della storia del cinema.

Blade Runner (Final Cut)

Una delle pellicole che ha (ri)definito l’intero concetto di narrazione Sci-Fi: ecco come ci sentiamo di definire Blade Runner, film diretto da Ridley Scott e tratto da un noto romanzo di Philip K. Dick. Questo Blu-Ray contiene la versione Final Cut del film, forse la più adatta a chi vuole vivere l’esperienza completa in tutti i suoi particolari: allora, pronti per un viaggio indimenticabile?

Harry Potter & Animali Fantastici

Altro giro, altre due saghe imperdibili: Harry Potter e Animali Fantastici hanno infatti contribuito a creare un immaginario collettivo che ci sentiamo di definire con un solo aggettivo. Unico. Questi due cofanetti, entrambi disponibili a un prezzo molto interessante, ci portano all’interno del Wizarding World con i sette film di Harry Potter e la trilogia con protagonista Newt Scamander. Un’opportunità da non perdere per tuffarsi all’interno di un mondo magico e tutto da scoprire, nonchè un’idea regalo perfetta per tutti gli appassionati dei franchise.

Stanley Kubrick

Uno dei registi più innovativi, celebrati e controversi della storia del cinema: Stanley Kubrick ha il merito di aver scritto pagine fondamentali della storia di questo medium, con tante pellicole diverse tra loro ma unite da un estro creativo unico nel suo genere. Abbiamo selezionato per voi tre dei suoi film più rappresentativi in aggiunta a una chicca davvero imperdibile: un cofanetto della serie Visionary Filmmaker Collection con sette storie imprescindibili per ogni amante del cinema degno di questo nome. Il regalo di Natale perfetto per ogni cinefilo, non trovate?

Sherlock Definitive Edition

Passiamo alle Serie TV, con una delle migliori produzioni BBC degli ultimi anni: stiamo parlando di Sherlock, con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. Questo cofanetto comprende tutte le quattro stagioni e il film evento L’Abominevole Sposa: un boxset adatto per scoprire tutto il mondo di uno dei detective più celebri di sempre, in una versione moderna e perfetta per vivere un’atmosfera unica nel suo genere.

Battlestar Galactica

Una delle migliori Serie TV del ricco panorama della fantascienza: Battlestar Galactica, qui proposta in un’edizione Blu-Ray con ben 25 dischi. Siamo di fronte a un boxset perfetto per entrare nel vivo delle mille emozioni di una saga davvero unica, adatto sia come idea regalo per gli appassionati che per tutti coloro che amano la fantascienza e vogliono scoprire una produzione ricca di fascino. Allora, pronti a un viaggio interstellare?

Mr. Robot

2 Golden Globes e 2 Emmy Awards: Mr. Robot è senza ombra di dubbio una delle Serie TV migliori dell’ultimo decennio, impreziosita dalla presenza in veste di protagonista del Premio Oscar Rami Malek (Bohemian Rhapsody, No Time to Die). Questo cofanetto comprende tutti e 45 gli episodi della serie firmata USA Network: una perla perfetta per tutti gli amanti dei thriller psicologici, in aggiunta ad alcuni interessanti contenuti esclusivi.

Twin Peaks

Il mondo delle Serie TV non sarebbe come lo conosciamo oggi se non fosse per Twin Peaks: stiamo parlando di una produzione con cui ormai più di 30 anni fa David Lynch ha rivoluzionato questo medium, con una concezione del tutto nuova e irripetibile. Questo cofanetto include le tre stagioni (e dunque anche la serie evento del 2017) che vi porteranno nel cuore della cittadina luogo dell’assassinio di Laura Palmer, in una storia tutta da (ri)scoprire e che anche dopo decenni riesce a emozionare e colpire sotto molti punti di vista. Allora, pronti a un viaggio nella Loggia Nera?

Game of Thrones & House of the Dragon

Andiamo in casa HBO con due Serie TV ispirate alle opere di George R. R. Martin: Game of Thrones e House of the Dragon, con quest’ultima a rivelarsi una delle produzioni più interessanti di tutto il 2022. Due epiche storie fantasy in un mondo fatto di intrighi, misteri ed emozioni, in un intreccio di trame che ha appassionato fan da ogni parte del mondo. Se vi va di iniziare un bel viaggio nei Sette Regni, insomma, questo è il regalo perfetto da concedervi questo Natale.

Breaking Bad

Chiudiamo i nostri consigli dei migliori Film e Serie TV da regalare questo Natale con Breaking Bad che non ha certo bisogno di presentazioni, per una produzione capace di elevare questo medium fino a vette fino ad allora impensabili. Una delle migliori interpretazioni di Bryan Cranston unite a una trama unica, in grado di catturare l’attenzione degli spettatori fin dal primo episodio: anche a distanza di anni, insomma, Breaking Bad resta una perla capace di emozionare e colpire come poche altre. Questo cofanetto rappresenta insomma la perfetta idea regalo per tutti gli appassionati dell’opera di Vince Gilligan.

