I migliori film Sky di giugno, cosa vedere questo mese

Con l’arrivo di giugno giunge anche la notizia della riapertura di diversi cinema in Italia, tuttavia l’intrattenimento a casa non conosce limiti e Sky Cinema (di cui è possibile visualizzare le migliori offerte qui) offre anche per questo mese un catalogo denso di titoli. Accedere a contenuti filmici di qualità non è mai stato così semplice, usufruendone comodamente da casa: ecco quindi i migliori film Sky di giugno, con un elenco completo dei titoli mensili disponibili in fondo all’articolo.

Iscriviti a NOW durante il mese di maggio, Serie TV e Film a soli 3€ per il primo mese. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

I migliori film Sky di giugno

Lacci

Dalla regia di Daniele Luchetti, un film drammatico sulle relazioni familiari che esprime tutto il dolore che essere causano, ma disegna una mappa dei percorsi interpersonali intricata e veritiera, sullo sfondo dell’Italia degli anni ’80. Lacci ha ottenuto un premio alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nel 2020, tre candidature ai David di Donatello e tre per il premio Nastro d’Argento. Tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone, Lacci ha visto l’autore alla sceneggiatura insieme al regista Luchetti. Il film vede nel suo cast la presenza di Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini e Linda Caridi. Disponibile dal 2 giugno su Sky Cinema Due, Lacci sarà presente anche nel catalogo Sky On Demand.

In una Napoli degli anni ’80, Aldo e Vanda vivono gli ultimi istanti di un matrimonio destinato a sgretolarsi sotto gli occhi dei figli Anna e Sandro. Il padre tradisce infatti Vanda con Lidia, una donna di Roma con cui va a vivere abbandonando la moglie e i figli. Nonostante il tentativo di suicidio di Vanda, Aldo persiste nella sua decisione e prosegue la sua vita con Lidia. Diversi anni più tardi, Aldo decide di tornare a vivere con Vanda e di riallacciare i rapporti con i due figli, tuttavia il legame è ormai infranto e assistiamo alle bugie, alle ipocrisie e ai malsani tentativi di legare nuovamente i lacci che avrebbero dovuto tenere stretta questa famiglia.

Crescendo – #makemusicnotwar

Mai un film è stato più adatto al momento attuale come quello annoverato tra i migliori film Sky di giugno dal titolo Crescendo – #makemusicnotwar. Diretto da Dror Zahavi e uscito in sala nel 2019, il film tratta di una tematica ad oggi più pressante che mai: il conflitto israelo-palestinese. Presentato in anteprima al Festival Internazionale del Cinema di Monaco, è stato accolto da un lungo applauso durato dieci minuti e, nonostante la scarsa presenza al cinema a causa della pandemia da Covid-19, Crescendo – #makemusicnotwar sarà presente su Cinema Due venerdì 4 giugno.

Eduard Sporck, direttore d’orchestra di fama mondiale, viene incaricato di formare un’orchestra composta da giovani musicisti che dovrà esibirsi durante i negoziati di pace tra Palestina e Israele. L’orchestra, composta da ragazzi provenienti da entrambi i paesi, dovrà superare la prova più difficile: prima di poter suonare per lanciare un messaggio di pace, i giovani dovranno infatti valicare gli ostacoli che li contrappongono, come l’odio, l’intolleranza e il fanatismo che hanno segnato le loro nazioni per tanto tempo.

The Keeper – La Leggenda di un Portiere

Può un ex soldato nazista diventare il portiere di una squadra di calcio inglese? Ebbene sì e questa è una storia che è accaduta realmente. Il protagonista è Bert Trautmann (David Kross), soldato della LuftWaffe catturato dalle forze britanniche insieme ad altri soldati nazisti. Quando le sue doti calcistiche nel ruolo di portiere vengono notate dall’allenatore della squadra locale, Jack Friar (John Henshaw), Trautmann viene ingaggiato nonostante sia malvisto dai compagni di squadra. Il suo talento, tuttavia, conduce la squadra alla vittoria e Trautmann ottiene, oltre a una proposta dal Manchester City, anche l’amore di Margaret (Freya Mavor). Per l’ex soldato inizierà una carriera di successo, fatta tuttavia anche da intolleranza e profondo rancore.

The Keeper – La Leggenda di un Portiere vede alla regia Marcus H. Rosenmuller ed è stato distribuito in Germania nel 2019. Film biografico che si basa su fatti realmente accaduti, The Keeper fa proprio lo sfondo della Seconda Guerra Mondiale per dirigersi verso una storia che non racconti i già ampiamente trattati argomenti bellici, ma si concentra su una fetta di eventi che invece parlano di amore, accettazione e perdono. Tra i migliori film Sky di giugno, la pellicola di Rosenmuller sarà disponibile domenica 6 giugno su Sky Cinema Collection.

Lucy in the Sky

Dopo aver diretto le serie Fargo e Legion, Noah Hawley ci conduce nello spazio con il suo Lucy in the Sky, un altro film biografico nell’elenco dei film Sky di giugno che stavolta narra invece le vicende di una donna realmente vissuta, Lisa Nowak. Il cast di Lucy in the Sky vede al suo interno Natalie Portman nel ruolo della protagonista, oltre a Jon Hamm, Dan Stevens e Zazie Beetz. Presentata in anteprima al Toronto International Film Festival nel 2019, la pellicola di Hawley sarà presente su Cinema Due mercoledì 9 giugno.

Lucy in the Sky racconta le vicende di Lucy Cola, astronauta che inizia a sentire una pressione psicologica non indifferente dopo essere tornata sulla Terra a seguito di una missione nello spazio. La vita sul pianeta natale le appare ormai svuotata di significato e l’unica persona che sembra riuscire a comprendere le sue sensazioni è il collega Mark Goodwin, con cui inizia una relazione extraconiugale. La carriera di Lucy, al suo apice, inizia tuttavia una spirale discendente nel momento in cui scopre che Goodwin intrattiene allo stempo un’altra relazione, con la collega Colleen Shipman.

Wonder Woman 1984

Lungamente atteso dai fan dei supereroi DC e non solo, il film diretto da Patty Jenkins arriva su Sky Cinema Uno lunedì 14 giugno. Tra i migliori film Sky di giugno, Wonder Woman 1984 vede il ritorno di Gal Gadot nei panni della principessa amazzone più amata dell’universo DC (qui in versione steelbook Blu-Ray), affiancata qui da Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen e Robin Wright. La pellicola di Jenkins è la nona dedicata al DC Extended Universe e rappresenta il sequel del Wonder Woman uscito nel 2017 diretto dalla stessa regista.

Ambientata negli anni ’80, la storia di Diana Prince la vede ancora una volta protagonista di imprese supereroistiche, mentre lavora sotto copertura allo Smithsonian Museum nel campo dell’archeologia. Qui il suo lavoro la conduce al fianco di Barbara Minerva, una donna desiderosa di possedere tutte le qualità che rendono Diana così perfetta. Quando entrambe vengono a contatto con un antico artefatto in grado di esaudire i desideri di ciascuno, Diana desidera riabbracciare il suo amato Steve Trevor, mentre Barbara esprime il desiderio di essere come la collega. Entrambe non sanno che bisogna stare attenti a ciò che si desidera, poiché si potrebbe rischiare di ottenerlo.

La Vita Straordinaria di David Copperfield

Un regista scozzese dal nome italianissimo dirige La Vita Straordinaria di David Copperfield, Armando Iannucci, basandosi sul celebre romanzo di Charles Dickens. Troviamo la sua pellicola tra i migliori film Sky di giugno, dove sarà presente domenica 20 giugno sul canale Cinema Due. Nei panni di David Copperfield troviamo Dev Patel (The Millionaire), insieme a Tilda Swinton, Hugh Laurie, Peter Capaldi, Ben Whishaw e Gwendoline Christie. Nel 2019, La Vita Straordinaria di David Copperfield si è guadagnato ben cinque premi ai British Independent Film Awards.

Il film è liberamente ispirato al romanzo di Dickens e narra le vicende di David Copperfield, dalla sua infanzia fino all’età adulta. Senza una figura paterna al suo fianco, David cresce con la madre e la governante, fino al giorno in cui un nuovo matrimonio porta in casa il severo e crudele Mr. Murdstone. Questi, costringe David a lavorare duramente e lo sottopone a frequenti punizioni corporali; il giovane, dopo la morte della madre, fugge quindi cercando accoglienza presso zia Betsey. Grazie a lei riesce a ultimare gli studi e a trovare un lavoro dignitoso, mentre l’amore è dietro l’angolo: David non sa, però, che dovrà ancora affrontare numerose peripezie.

Foster Boy

Su Sky Cinema Due, mercoledì 30 giugno, sarà possibile vedere Foster Boy, film drammatico diretto da Youssef Delara. Con Matthew Modine, Shane Paul McGhie, Michael Hyatt, Lex Scott Davis e Michael Beach, Foster Boy ha ricevuto numerosi premi a diversi festival internazionali nel corso del 2019 e questo mese sarà presente anche nel catalogo Sky con una storia di denuncia sociale supportata qui anche dal giocatore NBA Shaquille O’Neal in veste di produttore esecutivo.

La pellicola di Delara racconta infatti dell’avvocato Michael Trainer, costretto suo malgrado ad accettare un caso particolarmente spinoso che vede protagonista Jamal, giovane afroamericano in carcere che secondo Trainer vuole soltanto ricavare un profitto dall’intera faccenda. L’avvocato scoprirà tuttavia che l’apparenza inganna: Jamal vuole solo ottenere giustizia, per i continui abusi di cui è stato vittima. Questi, sono stati perpetrati da un noto molestatore sessuale membro della famiglia affidataria di Jamal alla quale quest’ultimo è stato assegnato dall’agenzia di affido, senza alcuno scrupolo.

La lista completa