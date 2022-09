Arriva finalmente su Netflix la stagione finale di Beastars, l’adattamento anime dell’omonimo manga creato da Paru Itagaki. Sulla piattaforma di streaming sono già presenti le due prime stagioni.

La stagione finale di Beastars su Netflix. Quando?

La prima stagione ha debuttato su Netflix in Giappone e sul blocco di programmazione [+Ultra] di Fuji TV e su TV Nishinippon nell’ottobre 2019 e al di fuori del Giappone nel marzo 2020. La seconda stagione ha debuttato a gennaio ed è andata in onda in Giappone sempre sul blocco di programmazione [+Ultra] di Fuji TV, mentre al di fuori del Giappone nel luglio 2021. Ora, la stagione finale debutterà nel corso del 2024!

La stagione adatterà il nuovo arco del manga di Itagaki.

L’anime è diretto da Shinichi Matsumi (Pom Poko, Porco Rosso, Rurouni Kenshin e Rage of Bahamut Genesis) presso Studio Orange (Land of the Lustrous, Dimension W). Nanami Higuchi (Little Witch Academia, Ninja Slayer From Animation) si è occupato delle sceneggiature, Nao Ootsu (Banana Fish) ha curato il character design, Eiji Inomoto (Ghost in the Shell Arise) ha curato la CGI, mentre Satoru Kousaki (Oreimo) ha composto la colonna sonora.

A proposito del manga

Beastars di Paru Itagaki è stato serializzato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten da settembre 2016 fino allo scorso 8 ottobre. Conclusa con il capitolo 196, la serie si compone di 22 volumi e in Italia è pubblicata da Planet Manga (recuperatelo su Amazon) insieme al manga spin-off Beast Complex, di cui potete leggere la recensione a questo nostro articolo.

Questa la trama: