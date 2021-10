Fire Force entra nell’arco narrativo finale: i dettagli

A maggio 2020 riportavamo che il manga shonen Fire Force, scritto e disegnato da Atsushi Ohkubo (Soul Eater) era vicino alla sua parte finale. Giungono ora dettagli più completi circa la conclusione dell’opera.

Fire Force entra nell’arco narrativo finale

Adesso, dopo più di un anno e qualche volumetto in più (30 al momento in patria), apprendiamo che la serie del maestro Ohkubo entrerà nel suo arco narrativo finale all’interno del numero 46 di Weekly Shonen Magazine (Kodansha) previsto per la pubblicazione il 14 ottobre.

Al momento non ci è dato sapere quando il manga si concluderà effettivamente, ma ora è lecito immaginare che le avventure di Shinra Kusakabe e compagni sono davvero prossime al tramonto e non ci resta che accompagnarli sino alla fine.

L’adattamento della prima serie anime ispirata al manga, ricordiamo, è dal 8 settembre 2021 in corso di trasmissione con doppiaggio in italiano sulla rete Mediaset di Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre) Qui per raggiungere tutti i dettagli.

Fire Force: manga e anime

Atsushi Okubo sta pubblicando lo shonen attraverso le pagine di Weekly Shonen Magazine (Kodansha) dal settembre 2015 e attualmente la serie si compone per un totale di 287 capitoli. Kodansha pubblicato 29 tankobon. In Italia la serie è disponibile grazie a Planet Manga con i primi 25 numeri (potete provare il manga acquistando a questo link su Amazon il 1° numero).

La serie anime di Fire Force, prodotta da Studio David Production (Le Bizzarre Avventure di JoJo, Cells at Work!) è andata in onda tra il 2019 e il 2020 e si compone di due stagioni per un totale di 48 episodi.

In Italia le due stagioni sono state diffuse in streaming, in versione sottotitolata, da Yamato Animation, in contemporanea alla messa in onda in Giappone, sul suo canale YouTube. È stato nel corso dei festeggiamenti per il suo 30° anniversario dalla fondazione che Yamato Animation ha annunciato che avrebbe trasmesso, per la prima volta in assoluto, l’anime di Fire Force in versione doppiata in italiano.

I doppiatori italiani sono Andrea Oldani nel ruolo di Shinra Kusakabe, Patrizio Prata dà la voce a Akitaru Obi e Diego Baldo doppia Takehisa Hinawa. Giulia Maniglio è Iris, Elisa Giorgio doppia Maki Oze, Ezio Vivolo è Arthur Boyle, Giada Bonanomi doppia Tamaki Kotatsu e Beatrice Caggiula è Princess Hibana.

Ecco una sinossi dell’opera: