Tra le tante attività presenti durante le giornate di Lucca Comics and Games 2022 arriva anche un progetto che esplora le connessioni tra fumetti ed enogastronomia: Foodmetti Artisti delle Tavole. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Foodmetti è un progetto nato dall’idea dell’autore Giuseppe Camuncoli, dello chef Cristiano Tomei, di SaldaPress, dello scrittore gastronomico Carlo Spinelli ed è realizzato in collaborazione con Lucca Comics and Games con il patrocinio di Confcommercio Lucca e Massa Carrara. Esso unisce le eccellenze del mondo del cibo e quello del disegno, creando uno spettacolo mediatico che miscela immagini e sapori da supereroi.

Il tutto è stato reso possibile grazie anche al coinvolgimento di personalità amiche degli ideatori come C.B. Cebulski, editor-in-chief di Marvel Comics e appassionato di cucina, la superstar del fumetto Mirka Andolfo, autori come Lorenzo De Felici e Sualzo, ma anche case editrici e realtà importanti del mondo enogastronomico come Star Comics, Panini, Cong, Nuages, Birra Menabrea, Strip And Spirit e Baladin, con il suo fondatore Teo Musso.

Il debutto del progetto

In occasione di Lucca Comics and Games 2022, Foodmetti farà il suo debutto nelle meravigliose stanze dell’Atelier Ricci (Via Burlamacchi, 32), location nella quale sarà possibile conoscere e acquistare i prodotti legati al progetto. Ma non solo, sono inoltre previsti numerosi panel con i professionisti del disegno del calibro di Mirka Andolfo, Giuseppe Camuncoli, C.B. Cebulski, Lorenzo De Felici, Sualzo, e nomi facenti parte delle eccellenze enogastronomiche come Cristiano Tomei, Carlo Spinelli, Teo Musso, Marco Macelloni, Tommaso Blandi e tanti altri ancora.

Inoltre, dopo l’orario di chiusura dell’Atelier Ricci, Foodmetti continuerà la festa all’interno del cocktail bar Accanto con Foodmetti OFF, dove ogni sera gli autori si alterneranno al bancone, servendo i signature cocktail Foodmetti e intrattenendosi a chiacchierare con gli avventori. A tal proposito vi informiamo che gli eventi all’Atelier Ricci saranno a ingresso libero per tutti i visitatori dotati di un biglietto Lucca Comics and Games 2022, mentre quelli di Foodmetti OFF al cocktail bar Accanto (in Via S. Giorgio 45), l’ingresso sarà aperto indistintamente a tutti.

I prodotti di Foodmetti

Veniamo ora a quelli che sono i prodotti Foodmetti, come ad esempio la maionese Iron Mayo a base di barbabietola creata appositamente dallo chef Cristiano Tomei per rendere omaggio al personaggio. E poi ancora c’è la Gamma Mayo ispirata ad Hulk, di colore verde, realizzata con l’utilizzo del cavolo nero.

Ma a Spider-Man chi ci pensa? Lo chef Cristiano Tomei ha omaggiato anche lui, presentando la Spider Pizza, un classico della cucina italiana rivisitato in chiave comics con tanto di mozzarella che crea la forma della ragnatela di SpiderMan. Tutti questi prodotti vantano la presenza di etichette su concessione ufficiale Marvel, e sono state realizzate da Giuseppe Camuncoli.

Spàisi! ed altro ancora

Tra le proposte food & beverage, a Lucca Comics and Games sarà presente anche la linea piccante di saldaPress. Questa proposta vede proporre al pubblico una serie di sei oli extravergine d’oliva provenienti dal Frantoio di Massarosa aromatizzati grazie ai peperoncini dell’azienda agricola Carmazzi. E poi ancora uno speciale vino tutto da degustare. Tra le peculiarità di questa linea troviamo le etichette realizzate da Mirka Andolfo, Giuseppe Camuncoli, Lorenzo De Felici, Daniel Warren Johnson, Ryan Ottley e Dan Panosian. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Se al piccante avete vogli di accostare anche qualche superalcolico, ecco Strip and Spirit con una linea dedicata a Corto Maltese. Preparatevi dunque al Rum Marinero (invecchiato per 3 anni), al Rum Isla Escondida (invecchiato per 7 anni) e alla Vodka Oyster Raspoutine. Sempre restando in tema bevande, il birrificio indipendente Baladin di Teo Musso partecipa a Foodmetti con la sua Birra Nazionale e Tonica Paprika. La prima è una birra artigianale 100% italiana mentre la seconda è una versione speciale della linea Baladin dedicata all’acqua tonica, creata in collaborazione con Star Comics e con l’autrice Mirka Andolfo.

Non solo food

Per quanto concerne invece la parte editoriale del progetto, quella fumettistica, nello spazio Foodmetti sarà possibile acquistare Mio nonno mi portava a fà gli erbi. Una vita di ricette e ricerca in cucina, il libro autobiografico dell’istrionico chef Cristiano Tomei edito da Rizzoli. E poi ancora saranno disponibili i fumetti GrizzlyShark di Ryan Ottley, Murder Falcon di Daniel Warren Johnson, Slots di Dan Panosian, Oblivion Song di Robert Kirkman, Lorenzo De Felici e Annalisa Leoni, Undiscovered Country di Scott Snyder, Charles Soule e Giuseppe Camuncoli, Black Kiss di Howard Chaykin, tutti editi da SaldaPress. Infine ci saranno Cucinare con Corto Maltese, il libro edito da Cong con le ricette ispirate a Hugo Pratt (prefazione di Massimo Bottura). Per Star Comics saranno invece disponibili Sweet Paprika di Mirka Andolfo e Beer Revolution, di Sualzo e Teo Musso.

Il calendario degli appuntamenti

Di seguito condiviamo con voi tutti i dettagli degli eventi previsti durante le giornate lucchesi.

Gli eventi all’Atelier Ricci

Venerdì 28 ottobre alle h 12:00 ci sarà il vernissage di apertura in compagnia di C.B. Cebulski, Giuseppe Camuncoli e Marco Marastoni, Cristiano Tomei e Carlo Spinelli. A seguire è previsto un buffet.

alle h 12:00 ci sarà il in compagnia di C.B. Cebulski, Giuseppe Camuncoli e Marco Marastoni, Cristiano Tomei e Carlo Spinelli. A seguire è previsto un buffet. Sempre venerdì 28 ottobre , dalle 16:00 alle 17:00 ci sarà il panel Un American Bar – Dietro il bancone del Franklin’33 con Carlo Spinelli, Marco Macelloni e Tommaso Blandi.

, dalle 16:00 alle 17:00 ci sarà il panel con Carlo Spinelli, Marco Macelloni e Tommaso Blandi. Sabato 29 ottobre , dalle 12:00 alle 13:00 sarà la volta dell’incontro dal titolo Il sapore del viaggio, il gusto dell’eros – Bere e mangiare con l’arte di Pratt, Crepax e Chaykin , partecipano Patrizia Zanotti (Cong), Andrea G. Ciccarelli (saldaPress) con presentazione e moderazione di Giuseppe Camuncoli e Carlo Spinelli. A seguire, dalle 16:00 alle 17:00, Cristiano Tomei, Giuseppe Camuncoli e CB Cebulski animeranno l’incontro Lo chef delle meraviglie – da Lucca al Marvel Universe , con Cristiano Tomei e la moderazione di Carlo Spinelli.

, dalle 12:00 alle 13:00 sarà la volta dell’incontro dal titolo , partecipano Patrizia Zanotti (Cong), Andrea G. Ciccarelli (saldaPress) con presentazione e moderazione di Giuseppe Camuncoli e Carlo Spinelli. A seguire, dalle 16:00 alle 17:00, Cristiano Tomei, Giuseppe Camuncoli e CB Cebulski animeranno l’incontro , con Cristiano Tomei e la moderazione di Carlo Spinelli. Domenica 30 ottobre , dalle 12:00 alle 13:00, è la volta di Una pinta di fumetti – Il senso del fumettista per il luppolo , con Sualzo, Teo Musso (Baladin), Davide G. Caci (Star Comics), Marco Marastoni (Surfing On Comics: SaldaPress e Birra Menabrea) e a moderare Giuseppe Camuncoli.

, dalle 12:00 alle 13:00, è la volta di , con Sualzo, Teo Musso (Baladin), Davide G. Caci (Star Comics), Marco Marastoni (Surfing On Comics: SaldaPress e Birra Menabrea) e a moderare Giuseppe Camuncoli. Lunedì 31 ottobre , dalle 10:30 – 11:30 ci sarà Il sapore dei fumetti: The Marvel day – La Casa delle Idee tra comics e sapori . C.B. Cebulski, con la presentazione di Giuseppe Camuncoli, darà vita al pane mentre dalle 16:00 alle 17:00 si discuterà di Disegni piccanti – Fumetti e illustrazioni sotto il segno del Peperoncino con Giuseppe Camuncoli, Mirka Andolfo, Marco Carmazzi, Marco Marastoni, Lorenzo De Felici. A presentare ci sarà Massimiliano Loizzi.

, dalle 10:30 – 11:30 ci sarà . C.B. Cebulski, con la presentazione di Giuseppe Camuncoli, darà vita al pane mentre dalle 16:00 alle 17:00 si discuterà di con Giuseppe Camuncoli, Mirka Andolfo, Marco Carmazzi, Marco Marastoni, Lorenzo De Felici. A presentare ci sarà Massimiliano Loizzi. Martedì 1 novembre a partire dalle 16:00 si chiude con un party finale con il team di Foodmetti.

