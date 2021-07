Funimation lancia l’action figure di Toru Hagakure, l’Hero invisibile di My Hero Academia

Funimation sta per lanciare la prima action figure al mondo di Toru Hagakure, il personaggio di My Hero Academia dotata del potere dell’invisibilità e il suo aspetto è certamente quello che uno si aspetterebbe da una ragazza invisibile! Funimation ha fatto l’annuncio al suo Summer 2021 Season Preview Event di giugno, ma vediamo più nei dettagli.

Come i fan di My Hero Academia ben sanno, Toru Hagakure è un’alunna del corso Hero della UA High School e il suo Quirk è davvero particolare: la ragazza infatti è dotata del potere dell’invisibilità che rende il suo corpo completamente invisibile. Riusciamo quindi a vederla solamente quando indossa i suoi vestiti o tieni tra le mani degli oggetti.

Proprio a causa del suo Quirk, il suo costume da eroe consiste solo in un paio di guanti blu chiaro, decorati da linee rosa pallido, e scarpe con lacci grigio-marrone chiaro.

Ora, l’action figure rappresenta Hagakure nel suo vestito da Hero e l’effetto è davvero particolare:

Funimation ha presentato in anteprima l’action figure attraverso una divertente animazione in stop-motion che potete guardare qui sotto:

Toru’s first official figure just dropped, y’all! Is it us or is this the most accurate anime figure you’ve ever seen?

Subscribers get to use your first dibs Quirk 🔥 https://t.co/bKeKuRTWVM pic.twitter.com/kkb1gCYLRy

— Funimation (@Funimation) June 18, 2021