I migliori gadget per i 40 anni di Pac Man

Anche le vecchie glorie cominciano a contare i loro anni, proprio come Pac Man, giunto oggi ai suoi 40 anni! Vale la pena di soffiare tutte queste candeline con tanti, tantissimi regali dedicati alla palla gialla “tutta bocca” più pazza che ci sia, e ai suoi iconici fantasmini nemici. Come celebrare questa icona dei videogame? Con tutti i gadget a tema che vi elenchiamo, che spaziano dall’abbigliamento, alle lampade, senza dimenticare gli iconici cabinati arcade!

Gadget a tema Pac Man

Cabinati Arcade

Nato proprio nel periodo florido dei cabinati nelle sale giochi, proponiamo una serie di cabinati a tema Pac Man, a partire dalla replica fedele del cabinato arcade, che misura 16.92 inches di altezza per 8.27 inches di profondità e 6.3 inches di larghezza, utilizzabile attraverso le ROM originali in questa replica davvero realistica in tutti i suoi dettagli! In alternativa, offriamo versioni più piccole come il Mini Player con artwork di ispirazione originale, per un look retrò autentico e di alta qualità. Presenta un display a colori da 2,75 pollici, per un’esperienza di gioco nostalgica, un joystick rimovibile, per giocare in alternativa con il pad direzionale, e altoparlante esterno, controlli del volume e jack per cuffie da 3,5 mm. Alimentato da micro USB o 4 batterie AA, venduto separatamente. In alternativa al vero e proprio cabinato, suggeriamo la console portatile Atari a tema Pac Man, con schermo full color 2.75″ e 4 batterie AAA o con un cavo Micro-USB (non incluso).

» Clicca qui per acquistare Pac Man Cabinet Quarter Sized Official Replica

» Clicca qui per acquistare Mrs Pac Man Cabinet Quarter Sized Official Replica

» Clicca qui per acquistare Macchina Arcade da tavolo

» Clicca qui per acquistare cabinato h116 cm a tema

» Clicca qui per acquistare Pac Man Micro Player

» Clicca qui per acquistare Mrs Pac Man Micro Player

» Clicca qui per acquistare Atari Console Pocket Player

» Clicca qui per acquistare Pac Man Micro Player schermo 4C

Abbigliamento

Tanti diversi capi di abbigliamento e accessori sono immancabili nell’armadio di un fan di questo personaggio iconico e in quello dei veri nerd e geek! Offriamo una selezione di eleganti camicie originali, una più bella dell’altra, con le stampe di tutti i personaggi del gioco, in piccole dimensioni. Per raggiungere il massimo dell’eleganza e dell’originalità, non potete esimervi dall’acquistare il completo con giacca, pantaloni e cravatta a stampe dedicate al gioco, Accanto a queste selezioni, troviamo le classiche T-shirt a tema e cappellini.

» Clicca qui per acquistare camicia blu con stampe

» Clicca qui per acquistare camicia azzurra con stampe

» Clicca qui per acquistare il completo con stampe Pac Man taglia EU 48

» Clicca qui per acquistare il completo con stampe Pac Man taglia EU 50

» Clicca qui per acquistare il completo con stampe Pac Man taglia EU 52

» Clicca qui per acquistare il completo con stampe Pac Man taglia EU 54

» Clicca qui per acquistare il completo con stampe Pac Man taglia EU 56

» Clicca qui per acquistare il completo con stampe Pac Man taglia EU 58

» Clicca qui per acquistare abito da donna

» Clicca qui per acquistare T-shirt action scene

» Clicca qui per acquistare T-shirt nera con logo

» Clicca qui per acquistare T-shirt nera con fantasmi

» Clicca qui per acquistare T-shirt nera con logo Game Over

» Clicca qui per acquistare cappellino azzurro con fantasmi

» Clicca qui per acquistare cappellino grigio con fantasmi

Libri

Per chi è in cerca di informazioni, o semplicemente di un po’ di svago e divertimento, vi indichiamo alcuni interessanti libri di testo e da colorare dedicati a grandi e piccini! Cominciamo con il libro in inglese Mastering Pac Man, che racconta le vicende legate a questo gioco e cosa ha rappresentato nella storia dei videogiochi, oppure il libro tutto da colorare, con 50 pagine dedicate agli amanti dell’icona di Atari. Immancabili altri testi come Pac Man Fever o Puzzle Mazes, il libro game dove dobbiamo guidare il nostro eroe attraverso tanti labirinti diversi!

» Clicca qui per acquistare Mastering Pac Man

» Clicca qui per acquistare Coloring Book Pac Man

» Clicca qui per acquistare Pac Man Fever

» Clicca qui per acquistare Pac Man Puzzle Mazes

Accessori per la casa

Non è una vera casa nerd, se non ci sono accessori e stoviglie dedicate a Pac Man! A partire dall’ingresso, con una selezione di Zerbini, vi indichiamo tanti accessori per la cucina e per la casa, prodotti anche da marche note come Excelsa, come il piatto da pizza dal diametro di 31cm, o di marca Balvi come i sottobicchieri in gomma, tutti diversi, oppure altri oggetti ancora, da formine per la cucina agli appendiabiti da muro, senza dimenticare le originali lampade, tutte da collezionare in casa vostra!

» Clicca qui per acquistare il piatto da pizza Excelsa diametro 31 cm

» Clicca qui per acquistare 5 sottobicchieri Balvi in gomma

» Clicca qui per acquistare 6 sottobicchieri Excelsa in poliestere

» Clicca qui per acquistare 2 sottopentola Balvi in gomma

» Clicca qui per acquistare 2 tovagliette in plastica Balvi

» Clicca qui per acquistare formine da cucina

» Clicca qui per acquistare stampo cubetti ghiaccio

» Clicca qui per acquistare appendiabiti da muro Balvi in polyresin

» Clicca qui per acquistare tappeto antiscivolo

» Clicca qui per acquistare lampada in legno

» Clicca qui per acquistare lampada a forma di Pac Man

» Clicca qui per acquistare lampada in plastica viola a forma di fantasma

» Clicca qui per acquistare lampada in plastica blu a forma di fantasma

» Clicca qui per acquistare tappeto in flanella da soggiorno

» Clicca qui per acquistare zerbino in nylon e gomma

Articoli da viaggio

Pac Man vi accompagna in ogni momento della vostra vita, grazie ad alcuni articoli fondamentali per il viaggio! Ad esempio, suggeriamo il Trolley Kipling al 100% in policarbonato, le cui misure sono: 55 x 40 x 22 cm, volume 44l, peso 2.8 kg, con 4 ruote spinner e funzione TSA con combinazione 3 cifre. Al suo interno presenta anche alcuni scomparti utili per suddividere i propri beni. Se invece cercate qualcosa di meno ingombrante, consigliamo lo zaino Bioworld alto 28 cm, e contenente 20l, multicolore, in materiale sintetico e con diverse stampe a tema.

» Clicca qui per acquistare Trolley Kipling 4 ruote

» Clicca qui per acquistare Zaino Bioworld 20 litri

Giochi

I giochi da tavolo e da costruire sono disponibili in diverse soluzioni per tutte le età e per tutti gli amanti di Pac Man! Proponiamo allora un simpatico rollercoaster funzionante con impressionante azione motorizzata! Il motore blaster ad alta velocità spara la macchina in un percorso con torsioni e giri, include oltre 650 parti e pezzi K’NEX. Ideale per costruttori dai 7 anni in su. In alternativa, potete divertirvi con un puzzle in legno composto da 1000 pezzi, un passatempo amato da grandi e piccini e da realizzare tutti insieme, proprio come il mazzo di carte da gioco a tema,

» Clicca qui per acquistare il rollercoaster funzionante

» Clicca qui per acquistare il puzzle 1000 pezzi

» Clicca qui per acquistare il mazzo di carte

Gadget

La selezione prosegue con alcuni gadget utili in diversi momenti della giornata, come il portachiavi a forma di cabinato, oppure la sveglia digitale che riproduce un piccolo cabinato. Non potete nemmeno perdervi l’orologio analogico al quarzo con cinturino in vera pelle giallo e quadrante quadrato, davvero unico! Per i collezionisti invece, non mancano le versioni Funko Pop! di Pac Man e Ms Pac Man.

» Clicca qui per acquistare portachiavi Super Impulse Arcade Game

» Clicca qui per acquistare sveglia elettronica

» Clicca qui per acquistare orologio analogico al quarzo

» Clicca qui per acquistare Funko Pop! Ms Pac Man

» Clicca qui per acquistare Funko Pop! Pac Man

» Clicca qui per acquistare Amiibo Pac Man

» Clicca qui per acquistare Action figure versione Ice Cube

» Clicca qui per acquistare salvadanaio a cubo

Cover smartphone

Potevano mancare le cover per tutti i modelli di smartphone? Ovviamente no! Il vostro personaggio preferito, con tutti i suoi fantasmini e diverse varianti, vi seguirà ovunque anche riparando il vostro telefono da danni e urti, grazie a diversi formati adatti a tutti i modelli!

» Clicca qui per acquistare cover Modelli Apple Samsung Huawei

» Clicca qui per acquistare cover con cabinato modelli Apple Samsung Huawei

» Clicca qui per acquistare cover iPhone XR

» Clicca qui per acquistare cover iPhone 5

» Clicca qui per acquistare cover iPhone 6S