C’è solo un ordine corretto per guardare i film di Star Wars, almeno secondo George Lucas. L’ordine di visione della saga è stato oggetto di dibattito sin dall’uscita dei prequel della saga, poiché Lucas ha deciso di raccontare la storia delle origini di Darth Vader dopo aver terminato la trilogia di Luke Skywalker. Il dibattito sull’ordine di visione dei film di Star Wars è divenuto nuovamente oggetto di discussione dopo l’uscita della trilogia sequel della saga e le numerose serie televisive di Disney+, ma George Lucas aveva già le idee chiare sulla questione oltre un decennio fa.

George Lucas spiega in che ordine guardare i film di Star Wars

Secondo George Lucas, che in questo caso fa riferimento ai primi 6 film della saga, l’ordine cronologico è l’ordine corretto per guardare Star Wars. In altre parole, chi volesse guardare Star Wars dovrebbe iniziare con Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, che in realtà è il quarto film nell’ordine di uscita.

George Lucas pensa agli Episodi I-VI di Star Wars come a un unico film il cui personaggio principale è Darth Vader, considerando la saga come una grande storia divisa in sei episodi; per questo, bisognerebbe iniziare con l’Episodio I. Lucas vuole anche che il pubblico sappia quanto sia “patetico” Darth Vader in Una Nuova Speranza, e ciò è possibile solo conoscendo tutta la sua storia fin dall’inizio, guardando perciò i film in ordine cronologico.

Star Wars

Lucas ha detto più volte che la storia della trilogia originale era incompleta, motivo per cui Star Wars è stato ribattezzato Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza nel 1981. Inoltre, considerando che la rivelazione che Darth Vader è il padre di Luke Skywalker è conosciuta anche da chi non ha mai visto Star Wars, l’idea che i prequel rovinino la trilogia originale non regge. Tenendo poi conto delle tante uscite ambientate nel mondo di Star Wars, l’ordine cronologico può effettivamente funzionare meglio per il nuovo pubblico. Tra film indipendenti come Rogue One e le nuove serie Disney+ come The Mandalorian e Andor, provare a seguire Star Wars secondo l’ordine di uscita potrebbe essere difficile per il nuovo pubblico.

