Ghostbusters | I migliori gadget

«There’s something strange in the neighborhood… Who you gonna call?» La risposta la sappiamo tutti, dai nostalgici dei mitici anni Ottanta a chi ha scoperto da poco una saga dall’incredibile valore storico come… Ghostbusters! Il primo film uscito nel 1984 è infatti più di una semplice pellicola: è il momento in cui è nata una vera e propria stella all’interno della Cultura Pop, capace di catturare l’interesse di generazioni anche molto diverse tra loro.

La storia degli Acchiappafantasmi è infatti qualcosa in grado di trascendere età, passioni e provenienza degli appassionati da tutto il mondo, e il Ghostbusters Day dell’8 giugno è uno dei mille modi per ricordarci quanto ancora oggi vogliamo bene all’opera di Ivan Reitman. Come celebrarlo al meglio se non con una serie di gadget a tema Ghostbusters? Ne abbiamo selezionati alcuni per voi davvero molto speciali e credeteci, ce n’è davvero per tutti i gusti!

I migliori gadget a tema Ghostbusters

Hasbro ECTO-1

Partiamo subito col botto: ecco a voi un modellino davvero speciale della ECTO-1 targato Hasbro, realizzato con licenza ufficiale e pensato come oggetto da collezione per i fan più sfegatati di Ghostbusters. Un design curato nei minimi dettagli con sportelli apribili, sedile estraibile per zaino protonico, trappola teleguidata e tante altre piccole perle ispirate all’opera di Ivan Reitman. Il tutto impreziosito da una confezione esclusiva, che ogni amante della saga potrà esporre in tutto il suo splendore tra i cimeli dedicati al film.

» Clicca qui per acquistare Hasbro ECTO-1

T-Shirt Ghostbusters

Il secondo articolo che vi proponiamo oggi è un vero classico della Cultura Pop: la T-Shirt raffigurante il logo di Ghostbusters, forse uno dei più iconici che le nostre menti possano ricordare! Disponibile in varie taglie con lunghezza standard, vestibilità regola e scollo tondo, impreziosita dalla stampa frontale di sicuro impatto e realizzata di 100% cotone per il lavaggio in lavatrice. Un cimelio intramontabile, perfetto come capo d’abbigliamento casual ma da sfoggiare praticamente in qualsiasi occasione.

» Clicca qui per acquistare T-Shirt Ghostbusters

Playmobil Ghostbusters

Dalla partnership tra Universal e Playmobil ecco una piccola perla perfetta per tutti i fan di Ghostbusters: un Play Box trasportabile grazie all’apposita maniglia contenente una serie di chicche per gli appassionati. Il set include infatti Peter Venkman, Slimer, Box Caserma Ghostbuster, trappola per fantasma, zaino protonico, misuratore PKE, schizzi di slime in silicone che si attaccano alle superfici lisce e moltissimi altri accessori… Per un prodotto realizzato con materiali di alta qualità (Made in Europe) e dal design perfetto per collezionisti e non solo!

» Clicca qui per acquistare Playmobil Ghostbusters

Ghostbusters – I romanzi

I film li abbiamo visti tutti ma… In quanti hanno letto i libri di Ghostbusters? In questa fantastica edizione targata Magazzini Salani, troverete in 400 pagine la storia degli Acchiappafantasmi con delle piccole chicche aggiuntive: alle vicende narrate nelle pellicole cinematografiche, saranno infatti affiancati tanti altri particolari che vanno ad approfondire la storia in maniera totalmente inedita. Consigliato per i veri fan di Ghostbusters, ma anche per chi volesse affacciarsi in un modo leggermente diverso a una delle saghe più importanti della storia della Cultura Pop.

» Clicca qui per acquistare Ghostbusters – I romanzi

Blu-Ray Ghostbusters

Due Blu-Ray in una fantastica edizione da collezione, uscita per celebrare i trent’anni della saga: si tratta davvero di un oggetto di cui ogni appassionato di Ghostbusters non può proprio fare a meno, per rivivere tutte le emozioni di due film che hanno segnato gli anni Ottanta ma non solo in alta definizione. Ma non è tutto: i dischi contengono infatti una serie di contenuti speciali inediti mai visti prima, tra cui una tavola rotonda con Reitman e Aykroyd e una Gallery con tutti i poster e le locandine dei film!

» Clicca qui per acquistare Blu-Ray Ghostbusters

LEGO Creator Expert ECTO-1

Il gadget a tema Ghostbusters per celebrare davvero tutta la propria passione verso l’opera di Ivan Reitman: un fantastico kit LEGO per costruire la ECTO-1, in una versione stupendamente ricca di dettagli dalle dimensioni di 22.5 cm di altezza, 47 cm di lunghezza e 16.5 cm di larghezza. Si tratta di un oggetto da collezione perfetto da esporre, impreziosito da una serie di particolari e citazioni direttamente dall’amatissima saga cinematografica: dal rilevatore di fantasmi al sedile estensibile, fino all’inconfondibile sirena e non solo…

» Clicca qui per acquistare LEGO Creator Expert ECTO-1

Monopoly Ghostbusters Edition

Esiste un gioco in scatola più iconico di Monopoly? Probabilmente no, ma se ve lo proponessimo in un’edizione pensata ad hoc per i fan di Ghostbusters? Il risultato finale, come potete ben immaginare, è qualcosa di davvero eccezionale: i giocatori si troveranno immersi in una New York infestata dai fantasmi, con l’obiettivo di accaparrarsi i contratti da Acchiappafantasmi e salvare la città. Non mancano tutta una serie di chicche per gli appassionati, da personaggi che tutti conosciamo fino a tante piccole citazioni all’opera di Ivan Reitman. Un gadget davvero imperdibile per gli amanti dei giochi in scatola e dell’universo Ghostbusters!

» Clicca qui per acquistare Monopoly Ghostbusters Edition

Funko Pop Ghostbusters

Potevano forse mancare loro? Da qualche anno oggetto di culto per gli amanti di qualsiasi film, videogioco o serie TV, i Funko Pop sono sempre la scelta giusta quando bisogna decidere quale gadget regalare a un vero appassionato. Non manca ovviamente una bella selezione a tema Ghostbusters, come questa figure da 9 cm raffigurante il Dr. Venkman: un oggetto da collezione adatto a tutti i fan, spedito come di consueto all’interno della classica scatola trasparente da collezione.

» Clicca qui per acquistare Funko Pop Ghostbusters

Targa ECTO-1

Ok forse non riuscirete a comprarvi una vera ECTO-1 almeno in questa vita, ma la targa non ve la toglie nessuno. Realizzata in metallo stampato e alluminio goffrato, questa targa è un vero oggetto da collezione perfetto per i fan di Ghostbusters. Con dimensioni standard USA (30.6 x 6) e un design davvero unico e immediatamente riconoscibile vi possiamo garantire che si tratta di un regalo davvero azzeccato per gli appassionati, per rivivere e rievocare appieno le emozioni dei primi film della saga.

» Clicca qui per acquistare Targa ECTO-1

Bacchetta a Neutroni di Egon Spengler

Chiudiamo con un oggetto da collezione di altissima fattura, ispirato al film Ghostbusters: Legacy. Questa riproduzione della bacchetta a Neutroni di Egon Spengler è un prodotto perfetto per fare un regalo davvero speciali a tutti i collezionisti amanti di Ghostbusters, ma non solo. Un design unico e ricco di dettagli con quattro modalità di cattura fantasmi, luci LED, effetti sonori ispirati alle pellicola e vibrazioni motorizzate. Una vera chicca realizzata solo con materiali di altissima qualità, da esporre con fierezza tra i più bei gadget a tema Ghostbusters che siano mai stati realizzati.

» Clicca qui per acquistare Bacchetta a Neutroni di Egon Spengler