Ghostbusters: Legacy, le action figure di Hasbro sono un grandissimo spoiler!

Nemmeno il tempo di elaborare il nuovissimo trailer di Ghostbusters: Legacy che le aziende si sono buttate a capofitto sulla campagna promozionale del merchandise, come già avvenuto per Spider-Man: No Way Home gli spoiler più grossi sembrano arrivare proprio dal mondo dei giocattoli e del collezionismo. Lo sa bene Hasbro, leader del settore, che proprio nelle scorse ore ha mostrato, magari eccedendo leggermente in entusiasmo, la nuova wave della linea Plasma Series dedicata al nuovo capitolo della saga dei Ghostbusters.

Che problema ci sarà mai? Eh, che con pace dei sensi hanno “sparato fuori” l’immagine dei tre storici Ghostbusters (di cui si sapeva la presenza nella pellicola) con tanto di divisa da acchiappa fantasmi e zaino protonico in azione. Il tutto lascerebbe dedurre che il trio composto da Venkman, Zeddmore e Stantz potrebbe avere un ruolo tutt’altro che marginale all’interno del film.

La linea Plasma Series di Hasbro è composta da action figure realizzate interamente in plastica, con un prezzo molto contenuto ma che per natura stessa del prodotto, anche con discrete caratteristiche tecniche, fa molta gola ai collezionisti di questo genere di prodotti. Sulla scia delle più famose Black Series (quelle dedicate a Star Wars) e Marvel Legends (quelle dedicate ai Super Eroi del Marvel Cinematic Universe). Da pochi anni la linea Plasma Series è entrata di prepotenza nel cuore degli appassionati (e nei loro conti correnti eheheh). Non dimentichiamo che al pari delle linee cugine sopra citate anche per la linea Plasma Series sono stati introdotte prop replica di oggetti di scena come Il fucile protonico (disponibile online) o la replica della Ecto-1 in scala con le figures.

Ecco quindi le nuove figure composte dai giovani protagonisti del film affiancati ai tre storici Ghostbusters. Acquistando tutta la wave sarà possibile comporre una ulteriore figure chiamata in gergo “Build-A-Ghost” di quello che da catalogo viene chiamato Sentinel Terror Dog, una nuova versione dei terribili Terror Dog di Gozer portandoci a pensare inevitabilmente chi possa essere l’avversario di Ghostbusters: Legacy.

Le figure saranno rilasciate entro la fine dell’anno ad un costo che si aggira intorno ai 24,90 $. Non appena apriranno i preordini vi forniremo tutti i link del caso, nel frattempo se siete appassionati di Ghostbusters vi consigliamo di recuperare la prima wave con i personaggi tratti dal primo film. Sparate con il raggio protonico a questo link ma mi raccomando, non incrociate i flussi!