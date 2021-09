Gigant: si conclude il manga di Hiroya Oku

Gigant, il manga scritto e disegnato da Hiroya Oku, pubblicato in Italia dalla casa editrice Planet Manga dal 7 novembre 2019, terminerà nel 20° numero della rivista Big Comic Superior di Shogakukan il 24 settembre. A dare la notizia il sito web della rivista i canali social del mangaka. Hiroya Oku ha inoltre dichiarato su Twitter il 3 settembre che il decimo e ultimo volume del manga sarà pubblicato a dicembre.

Gigant: a proposito del manga di Hiroya Oku

Gigant è un manga scritto e disegnato da Hiroya Oku, serializzato sulla rivista Big Comic Superior dall’8 dicembre 2017 ed è tuttora in corso. Il 6 agosto 2020 è stato annunciato che la storia è entrata nell’arco finale.

Gigant racconta la storia di Rei Yokoyamada, uno studente delle superiori con la passione per il cinema e il sogno di diventare regista, la cui vita viene sconvolta dall’incontro con una ragazza di nome Chiho, un’attrice JAV in difficoltà, il cui nome d’arte è Papiko. Quando la ragazza prova a salvare uno strano uomo, quest’ultimo le attacca al polso un congegno che le permette di cambiare dimensioni. Da allora iniziano ad accadere fatti alquanto strani che causeranno molti problemi ai due ragazzi.

In Italia il manga è pubblicato dalla casa editrice Planet Manga che pubblicherà il volume 8 nel corso di questo mese.

Questa la trama:

UN MANGA MOZZAFIATO DALL’AUTORE DI GANTZ E INUYASHIKI

Hiroya Oku è un mangaka totalmente fuori dagli schemi e con questa nuova opera sposta l’asticella dell’assurdo ancora più in alto. Protagonisti della storia: un ragazzo delle superiori che vuole diventare regista e una giovane attrice porno…

In Italia sono giunte altre opere di Hiroya Oku, pubblicate sempre dalla Planet Manga tra cui 01 – Zero One, Gantz, La Mia Maetel e Inuyashiki. Il manga Hen è invece uscito per la casa editrice Star Comics.

Potete recuperare il manga Gigant su Amazon!