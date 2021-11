Giochi da tavolo | I migliori da regalare a Natale

Manca sempre meno alle feste di Natale e, come ricordiamo sempre, non è mai troppo presto per iniziare a pensare ai regali. Sulle pagine di Tom’s Hardware trovate sempre un sacco di idee e offerte per rendere le vostre festività anche solo un pizzico più speciali, e anche oggi vogliamo proporvi qualcosa che siamo certi farà al caso vostro.

Cosa c’è di meglio di un bel gioco da tavolo per trascorrere un po’ di tempo con famiglia e amici prima e dopo il cenone? Ne abbiamo selezionati alcuni di davvero speciali apposta per voi, siete pronti?

I migliori giochi da tavolo da regalare a Natale

Monopoly

Partiamo subito con il più tradizionale dei giochi da tavolo: Monopoly, disponibile sia in versione classica che in tante curiose varianti tutte da scoprire. Qualche esempio? Monopoly Super Electronic Banking (con lettore elettronico per carta di credito incluso!), le versioni dedicate a Jurassic Park e Star Wars e l’interessante variante Anti-Monopoly, con un modo di giocare tutto nuovo. Pronti a scoprirle tutte?

Pictionary

Altro giro, altro grande classico: tutti abbiamo giocato almeno una volta a Pictionary, e tutti abbiamo messo in mostra le nostre abilità (o la nostra incapacità) nel realizzare disegni che i nostri compagni di squadra riuscissero a capire. Un divertimento sempre assicurato per tutta la famiglia, ottimo anche per le feste di Natale!

Scarabeo

Chi non ha mai fatto una partita a Scarabeo? Si tratta di un gioco semplice ma davvero, davvero divertente per chiunque dagli 8 ai 99 anni: vince chi fa più punti creando parole di senso compiuto (non vale inventarne di nuove!) in partite che, se siete ispirati, possono durare anche delle ore. Abbastanza da riempire lo spazio tra il pranzo e la cena di Natale, ad esempio!

Taboo

Passiamo a qualcosa di un po’ più “spinto” con Taboo, uno dei giochi da tavolo più apprezzati degli ultimi anni. La confezione comprende ben 260 carte, con oltre 1000 parole da indovinare in una corsa contro il tempo perfetta per animare ogni giornata delle tue feste natalizie.

Trivial Pursuit

Trivial Pursuit, in una delle sue versioni più belle e particolari mai realizzate. Dall’edizione classica, perfetta per chiunque voglia mettersi in gioco su temi di ogni genere, passando per alcune davvero singolari: qui ne proponiamo una per i tifosi dell’Inter, una per i fan di Harry Potter e persino una per gli appassionati di Friends!

Dobble

Pronti a litigare con amici e famiglia il giorno di Natale? Dobble è il gioco che fa per voi! Scherzi a parte, si tratta di una sfida dove la rapidità è tutto: l’obiettivo è trovare il più velocemente possibile l’unico simbolo in comune tra le carte svelate, con 5 curiosi minigiochi perfetti per partite dai 2 agli 8 giocatori.

Cluedo

Un altro grande classico è senza ombra di dubbio Cluedo, anch’esso disponibili in diverse edizioni tutte da scoprire. Oltre a quella tradizionale ne abbiamo selezionate giusto un paio, come quella dedicata a Scooby-Doo e Cluedo Junior, pensata per i giocatori più piccoli. Pronti a risolvere un grande mistero?

Jumanji

Un gioco da tavola iconico come Jumanji in un’edizione davvero molto, molto speciale. Perfetto per partite da 2 a 4 giocatori, con tutto l’occorrente per vivere una grande avventura in una confezione in legno che rende il tutto ancora più prezioso. La perfetta idea regalo, nonché un ottimo passatempo per le vostre feste natalizie e non solo!

Dixit

Un gioco collaborativo a tema fantasy dedicato a una delle saghe più amate di tutti i tempi: se siete fan del Signore degli Anelli non potete proprio farvi scappare quest’avventura, pensata per un numero fino a 5 giocatori e per rivivere tutte le vicende della Terra di Mezzo. Un viaggio unico nel suo genere, che unisce le meccaniche di un card game con un’app per un’esperienza di gioco ancora più immersiva.

Il Signore degli Anelli, Viaggi nella Terra di Mezzo

Un’avventura per 3 – 6 giocatori tutta da vivere: Dixit è un viaggio nella fantasia dove dar sfogo a tutta la vostra immaginazione, e dove sarà la vostra fantasia a rendere ogni partita ancora più speciale. Lasciatevi ispirare dalle fantastiche illustrazioni di ogni singola carta, per rendere ancora più magico anche il giorno di Natale!

