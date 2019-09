Gioco di Ruolo dell’Anno 2019 a Lucca Comics & Games: annunciati i finalisti

Annunciata la rosa dei 5 finalisti del premio Gioco di Ruolo dell’Anno 2019, indetto da Lucca Comics & Games

Sono stati comunicati i nomi dei giochi di ruolo selezionati per accedere alla fase finale del premio Gioco di Ruolo dell’Anno 2019, premio indetto da Lucca Comics & Games che ogni anno seleziona il gioco di ruolo più meritevole. Tra i criteri di valutazione della giuria ci sono fattori come l’originalità del gioco, la sua giocabilità e il valore ludico.

Gioco di ruolo dell’anno 2019

L’edizione 2019 del premio ha visto un’altissima partecipazione da parte sia di autori indipendenti che da parte di editori del settore. La giuria ha infatti registrato il record assoluto di titoli iscritti al premio, per un totale di 24 opere in concorso.

La giuria resieduta da Paolo Cupola e composta da Mirella Vicini (vicepresidente), Davide Scano (coordinatore), Giovanni Bacaro, Anna Benedetto, Luca Bonora, Daniele Prisco ha quindi ristretto la rosa dei candidati a 5 finalisti.

I giochi di ruolo che accedono così alla fase finale sono: City of Mist, Coriolis Il Terzo Orizzonte, Heavy Sugar, HouseHold e Vampiri: La Masquerade.

City of Mist



Di Amit Moshe, edito da Son of Oak Game Studio e localizzato da Isola Illyon Edizioni (Link Amazon)

Una misteriosa città avvolta da una Nebbia magica sarà lo sfondo nel quale si svilupperanno le avventure dei Prescelti, cittadini dotati di poteri straordinari che incarnano un Mythos, ossia l’essenza di un concetto o un eroe leggendario. City of Mist è un gioco che utilizza il sistema Powered by the Apocalypse e Roll + Tags, in grado di fondere le atmosfere noir al tema dei supereroi.

Coriolis Il Terzo Orizzonte



Di Tomas Harenston, edito da Fria Ligan e localizzato da Wyrd Edizioni (Link Amazon)

Questo gioco di ruolo ambientato nello spazio, vedrà i giocatori nei panni dell’equipaggio di una nave spaziale del sistema stellare denominato Terzo Orizzonte. Coriolis pone il focus su argomenti classici del genere space opera quali esplorazione, vita di bordo e i conflitti stellari tra navi spaziali.

Heavy Sugar



Di Simone Morini, edito da Eleven Aces e distribuito da Aces Games (Link Amazon)

Gioco distopico dal sapore anni ‘20 ambientato a Balhan City, una metropoli trasformata in un enorme generatore elettrico e sopraffatta dallo strapotere delle grandi Aziende. Queste corporazioni sono al comando e controllano le vite dei cittadini. In Heavy Sugar i giocatori saranno chiamati a interpretare un gruppo di ribelli, il cui scopo sarà quello di sovvertire l’ordine costituito.

HouseHold



Di Riccardo Sirignano e Simone Formicola, edito da Raven Distribution (Link Amazon)

In una grande casa abbandonata dall’uomo abitano tante creature fatate diverse, che ne hanno preso possesso. HouseHold offre una nuova prospettiva verso un mondo, a misura umana, abitato da minuscole creature in grado di miscelare l’esplorazione della grande casa, avventure epiche e scenari politici.

Vampiri: La Masquerade



Di Kenneth Hit e Karim Muammar, edito da White Wolf Entertainment e localizzato da Need Games!/Asmodee Italia (Link Amazon)

La quinta edizione di questo storico gioco di ruolo mostrerà ai suoi giocatori i profondi cambiamenti che hanno scosso il mondo, rivelando l’esistenza dei vampiri ai mortali.

Oltre ai cambiamenti all’ambientazione, questa nuova veste di Vampiri: La Masquerade sarà caratterizzata da un nuovo regolamento, che aggiornerà il sistema dei d10 e introdurrà nuove meccaniche peculiari.

La giuria svelerà il nome del vincitore del Gioco dell’Anno 2019 martedì 8 ottobre. Quale tra questi giochi avete provato e quale titolo, secondo voi, porterà a casa l’ambito premio?