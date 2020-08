Gioco di ruolo: le uscite di agosto 2020

Questo mese di agosto 2020 si dimostra piuttosto ricco di novità per il mercato del gioco di ruolo, soprattutto su quello estero, complice l’annuale edizione del Gen Con, la più grande convention di giochi da tavolo e di ruolo del Nord America che si tiene annualmente a Indianapolis, quest’anno tenutasi in una veste online, a causa della pandemia di Coronavirus. Il mercato italiano, comunque, non è da meno, offrendo alcune gradite sorprese.

Andiamo dunque a vedere insieme cosa ci riserva agosto, partendo come si conviene dai prodotti in uscita in Italia.

Wyrd Edizioni

Coriolis – Il Terzo Orizzonte

Per il gioco di ruolo di fantascienza Coriolis – Il Terzo Orizzonte (di cui potete leggere la nostra recensione), Wyrd Edizioni propone Coriolis – Il segreto di Aram, un modulo d’avventura in formato elettronico.

Il pianeta acido Jina è notoriamente considerato un buco invivibile. Ciononostante, una tenace colonia mineraria nota come il Crepaccio di Aram tiene duro sotto la pesante coltre di nubi acide. Quasi tutti i viaggiatori e i commercianti in transito da queste parti preferisce recarsi sulla luna turistica di lusso Cala Duriha e solo i più disperati entrano nell’atmosfera tossica per visitare il Crepaccio. La sorte costringe però i PG ad atterrare sul pianeta, dove ben presto i misteri s’infittiscono.

Coriolis – Il segreto di Aram contiene il luogo-scenario Crepaccio di Aram, completo di mappe, PNG e spunti per storie, lo scenario autoconclusivo Il Segreto di Aram, dove si svela il torbido passato dell’insediamento e una visione d’insieme della lussuosa stazione lunare Cala Duriha, in tutto il suo splendore e la sua decadenza.

Trudvang Chronicles

Per il gioco di ruolo fantasy Trudvang Chronicles, il mese di agosto riserva Trudvang Chronicles – Vildheart, un modulo d’avventura al momento disponibile in formato elettronico ma di cui è possibile effettuare anche il preordine della versione cartacea.

L’avventura Vildheart narra di una foresta incantata che il sangue di un drago ha reso oscura e maligna. Chiunque può entrarvi, ma nessuno può sfuggire alla sua morsa senza aver prima pagato un pesante tributo. Questa storia racconta di antichi luoghi dimenticati, personaggi misteriosi, troll e lindwurm – per non menzionare il primo incontro con il supremo gigante del gelo Blodughadda.

Raven Distribution

I Miti di Cthulhu

Per I Miti di Cthulhu (di cui potete leggere la nostra recensione), il completissimo manuale di gioco di ruolo che consente di trasportare i cosmici orrori lovecraftiani all’interno dei mondi fantasy di Dungeons & Dragons 5a Edizione, Raven Distribution confeziona un bel regalo di ferragosto per far giocare di ruolo tutti gli appassionati, sotto l’ombrellone.

Si tratta de Il Silenzio di Somerrisk, un’avventura in formato elettronico scaricabile gratuitamente dal sito dell’editore.

Need Games!

Cyberpunk RED

Nei giorni scorsi Need Games! ha finalmente annunciato l’arrivo della versione cartacea del Jumpstart Kit del gioco di ruolo fantascientifico distopico Cyberpunk RED (di cui potete leggere la nostra recensione), finora disponibile solo in versione digitale a causa della pandemia di Coronavirus.

Vediamo ora cosa ci riserva agosto per il mercato estero.

Free League Publishing

Forbidden Lands

Per il suo gioco di ruolo fantasy Forbidden Lands, vincitore di numerosi premi, la casa editrice svedese Free League Publishing (conosciuta ance come Fria Ligan)in questo mese di agosto 2020 lancia sul mercato Crypt of the Mellified Mage, un modulo di avventure che raccoglie quattro emozionanti dungeon e altri luoghi di avventura, consentendo ai giocatori di visitare un dungeon di miele gocciolante, di esplorare un pozzo di cottura per ceramiche magiche, di rimanere in soggezione al cospetto del tempio di un re scimmia e compiere un vertiginoso viaggio attraverso la mente di un mago folle.

Twilight: 2000

Durante le giornate del Gen Con Online, Free League Publishing ha annunciato il via, il giorno 12 agosto 2020, della campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter per finanziare la produzione della quarta edizione del gioco di ruolo Twilight: 2000.

Pubblicato per la prima volta nel 1984 da Game Designers’ Workshop, Twilight: 2000 è ambientato in un anno 2000 devastato dalla guerra, in una linea temporale alternativa in cui il colpo di stato di Mosca del 1991 è riuscito e l’Unione Sovietica non è mai crollata.

Nel gioco, i giocatori assumeranno il ruolo di sopravvissuti all’indomani della terza guerra mondiale, soldati e/o civili. Il loro obiettivo, oltre a sopravvivere per un altro giorno, potrà essere quello di trovare un modo per tornare a casa, ritagliarsi il proprio feudo nel luogo in cui si trovano, scoprire di più sulla misteriosa Operation Reset e forse, solo forse, rendere il mondo un luogo migliore.

La nuova edizione di Twilight: 2000 torna alle radici del franchise con un cofanetto per il gioco di ruolo in stile sandbox. Il gameplay utilizzerà il sistema hexcrawling, impiegato nei giochi di ruolo di Free League Publishing Mutant: Year Zero e Forbidden Lands (entrambi vincitori di dell’ENnie Award SILVER per il Migliore regolamento nel 2015 e nel 2019), sviluppandolo ulteriormente per adattarsi al crudo mondo di Twilight: 2000. Le regole di base saranno impostate sullo Year Zero Engine, il motore di gioco utilizzato nei prodotti summenzionati e marchio di fabbrica di Fria Ligan, ma adeguatamente modificato, per adattarsi a Twilight: 2000 e la sua attenzione posta sugli equipaggiamenti e il suo crudo realismo.

Twilight: 2000 uscirà nella prima metà del 2021, in collaborazione con Game Designers’ Workshop e Amargosa Press.

Chaosium Inc.

Il Richiamo di Cthulhu

Per il suo gioco di ruolo di punta, il più famoso GdR horror della storia, Il Richiamo di Cthulhu (pubblicato in Italia da Raven Distribution e di cui potete leggere la nostra recensione), Chaosium in questo mese di agosto propone Does Love Forgive?.

Pubblicato originariamente in Polonia da Black Monk Games il 14 febbraio 2020, Does Love Forgive? è un modulo d’avventura in formato elettronico un po’ particolare, raccoglie infatti due scenari speciali per Il Richiamo di Cthulhu per un Custode e un giocatore.

Ciascuno dei due scenari indipendenti — Love You to Death e Mask of Desire — può essere giocato nel corso di una sessione ed è adatto a tutti i livelli di esperienza del Custode e del giocatore. In questo modulo sono forniti consigli su come supportare il gioco uno a uno, nonché su come creare un investigatore su misura per ogni scenario, o incorporare un investigatore esistente, se lo si desidera.

Green Ronin Publishing

Death in Freeport

Per festeggiare il ventesimo anniversario dalla sua nascita, Green Ronin Publishing lancia sul mercato la riedizione, aggiornata per la 5a edizione di Dungeons & Dragons, di Death in Freeport. Si tratta di una delle primissime avventure per quella che era la nuovissima terza edizione di Dungeons & Dragons, e anche una delle prime pubblicate con quella che era la nuova Open Game License, pubblicata proprio nell’agosto 2000 durante la Gen Con.

In questa nuova edizione di Death in Freeport ritroviamo buona parte del lavoro originale del creatore di Freeport, Chris Pramas (che abbiamo intervistato in occasione dell’edizione 2019 di Lucca Comics & Games). Death in Freeport introduce i personaggi dei giocatori nella città libera e rifugio di pirati nota come Freeport, e li coinvolge nel mistero di uno studioso scomparso, portandoli verso una minaccia molto più profonda, sia in senso figurato che letterale.

Tutte le meccaniche, gli incontri e i personaggi dell’avventura sono stati aggiornati per la quinta Edizione di D&D, e questo include i quattro personaggi giocatore pregenerati che facevano parte dell’originale Death in Freeport. In questo modulo di avventura sono presenti inoltre tre background unici e quattro sottoclassi originali.

R. Talsorian Games

Cyberpunk 2020

Inaspettatamente, R. Talsorian Games questo agosto 2020 lancia sul mercato un prodotto, dopo molti anni, per il suo più iconico gioco di ruolo: Cyberpunk 2020 (di cui potete leggere la storia editoriale in un articolo speciale dedicato al suo seguito, Cyberpunk RED).

Corporation Report 2020, questo il nome del manuale in uscita, non contiene però alcun nuovo materiale, ma è semplicemente la riedizione in un unico volume dei tre moduli Corporation Report 1, 2 e 3, usciti sul mercato decenni fa. In questo volume, i giocatori potranno trovare tutte le informazioni su sei delle più grandi megacorporazioni dell’ambientazione di Cyberpunk 2020: Arasaka, International Electric, Lazarus, Militech, Petrochem e SovOil. Ogni report descrive la storia, i leader, il personale, le attrezzature, le partecipazioni, la sicurezza e le procedure operative standard delle suddette MegaCorp.