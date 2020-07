Gioco di ruolo: le uscite di luglio 2020

Il mese di luglio vede qualche uscita in più nel mercato del gioco di ruolo carta e penna, rispetto al mese precedente, sia per quanto riguarda il nostro Bel Paese sia per quanto riguarda il resto dell’Europa e oltre oceano. Sono in uscita, infatti, alcune novità da lungo attese, che faranno di certo la gioia di tutti gli appassionati di gioco di ruolo.

Andiamo dunque a vedere insieme cosa ci riserva luglio, partendo come si conviene dai prodotti in uscita in Italia.

Asmodee Italia

Dungeons & Dragons

In principio previsto per giugno, con possibilità di slittare a luglio, ora uno dei manuali d’avventura più apprezzati per la quinta edizione del gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo, Fuga dall’Abisso, pubblicato da Asmodee Italia, ha finalmente una data di uscita: 30 luglio!

L’avventura proposta da Fuga dall’Abisso è ambientata nell’Underdark, un mondo sotterraneo ricco di meraviglie, un labirinto sterminato popolato da mostri orrendi che mai hanno visto la luce del sole, un intrico di grotte dove regna la paura. In questo luogo di terrore l’elfo oscuro Gromph Baenre, Arcimago di Menzoberranzan, ha compiuto un empio rituale magico che ha spalancato dei portali che conducono al regno demoniaco dell’Abisso, mettendo in pericolo tutti i Reami Dimenticati. Sarà compito di personaggi dei giocatori fermare questa follia, in una delle più iconiche avventure per Dungeons & Dragons.

Sebbene non sia dunque ancora disponibile, Fuga dall’Abisso è comunque preordinabile online.

Raven Distribution

Il Richiamo di Cthulhu

Gli amici di Raven Distribution ci hanno confermato che in questo mese di luglio dovrebbe uscire uno dei manuali di ambientazione più attesi per la settima edizione de Il Richiamo di Cthulhu: Berlino, la Città del Peccato.

Questo supplemento presenterà la Berlino del 1920 e fornirà tutte le informazioni necessarie per ambientare una campagna in questa ambientazione come, ad esempio, personalità importanti, luoghi fondamentali, dettagli sui crimini, sul mondo criminale della città e sulla sua grande cultura.

Inoltre, Berlino – La Città del Peccato proporrà tre diverse avventure che seguiranno la storia della città dalla fine della Prima Guerra Mondiale fino all’ascesa di Adolf Hitler e del Partito Nazista, proponendo di volta in volta atmosfere horror differenti. I tre scenari potranno essere giocati in maniera indipendente, oppure in modo continuativo per dare vita a una campagna.

Per via della natura degli argomenti trattati all’interno di questo manuale, tra cui droghe e sesso, si consiglia la lettura ad un pubblico adulto.

Need Games

Warhammer Fantasy Roleplay

Per questo mese di luglio 2020, Need Games propone l’uscita dello Schermo del Gamemaster per la quarta edizione del gioco di ruolo fantasy ambientato nel Vecchio Mondo: Warhammer Fantasy Roleplay.

Questo indispensabile accessorio si presenterà in un formato cartonato rigido a quattro ante verticali, e al suo interno sarà ricco di consigli, riferimenti, regole e tabelle, oltre a essere corredato di magnifica illustrazione sul fronte per catapultare immediatamente nel Vecchio Mondo chiunque se lo trovi davanti.

Ad accompagnare lo schermo sarà presente la Guida del Gamemaster, un libretto di 32 pagine ricco di pratici consigli, trucchi intelligenti e regole opzionali, oltre che di indispensabili approfondimenti, per i Master.

Se tutto ciò non fosse abbastanza, Need Games annuncia anche l’arrivo nei suoi magazzini, nell’ultima settimana di luglio, di due prodotti tanto attesi: Cyberpunk RED – Jumpaster Kit e Warhammer Fantasy Roleplay – Starter Set. È improbabile, però che arrivino nei negozi immediatamente, ne riparleremo nello speciale di agosto.

Vediamo ora cosa ci riserva luglio per il mercato estero.

Free League Publishing

Forbidden Lands

Per il suo pluripremiato gioco di ruolo fantasy Forbidden Lands, la casa editrice svedese Free League Publishing in questo mese di luglio 2020 propone The Bitter Reach, un modulo di campagna che porterà i giocatori a esplorare le gelide lande del nord.

Questo manuale magnificamente illustrato di trecentododici pagine contiene, oltre alla campagna, nuove regole, nuovi mostri e incontri e una bellissima e vasta area da esplorare. Assieme a questo modulo di campagna, arriva sul mercato anche The Bitter Reach Map & Cards Pack, un utilissimo accessorio che contiene una grande mappa a colori di Bitter Reach, un foglio di adesivi per trasformare la mappa in una cronaca vivente e permanente delle avventure dei giocatori, e quattordici carte da gioco personalizzate per cavalcature uniche e manufatti magici.

Vaesen – Nordic Horror Roleplaying

Per luglio 2020, Free League Publishing raddoppia le novità, annunciando l’uscita per il giorno 28 luglio di Vaesen – Nordic Horror Roleplaying, già disponibile in preordine sul sito della casa editrice, un nuovo gioco di ruolo horror dalle peculiari tematiche.

Basata sulle opere dell’illustratore e autore svedese Johan Egerkrans e scritto dal pluripremiato autore Nils Hintze, Vaesen – Nordic Horror Roleplaying presenta un ambiente gotico oscuro intriso di folklore nordico e antichi miti della Scandinavia. Nel gioco di ruolo Vaesen, i giocatori rivestono il ruolo di investigatori del 19° secolo nel mitico Nord. I personaggi dei giocatori sono tutti nati con il Sight (traducibile con “la Vista”) e sono in grado di vedere ciò che le persone normali non possono nemmeno percepire. Intraprendendo avventurosi viaggi in remoti villaggi nelle zone più selvagge della Scandinavia, i giocatori scopriranno i segreti del Mitico Nord. Armati di nient’altro che il loro coraggio, la convinzione e la capacità di vedere il soprannaturale, dovranno affrontare le creature della foresta.

Modiphius Entertainment

Star Trek Adventures: Klingon Core Rulebook

Modiphius Entertainment per questo mese di luglio apre i preordini per il Manuale Base dell’ambientazione per il gioco di ruolo Star Trek Adventures interamente dedicata all’Impero Klingon: Star Trek Adventures: Klingon Core Rulebook.

In questa ambientazione, i giocatori potranno interpretare dei feroci guerrieri Kilingon e viaggiare sulle navi dell’Impero fino ai confini della galassia. Il manuale, infatti, conterrà una guida su come creare storie di Star Trek incentrate sui Klingon, l’onore e la gloria. Inoltre, presenterà una versione completa e aggiornata del sistema di gioco Star Trek Adventures 2d20, un ampio studio sull’impero Klingon, tra cui storia, cultura, mondi, società, navi da guerra, tecnologia e altro ancora.

Saranno presenti linee guida per giocatori esperti e principianti su come condurre avventure a tema Star Trek e campagne di conquista ed esplorazione interpretando un coraggioso equipaggio di una nave da guerra Klingon. Una vasta selezione di PNG Klingon di tutte le epoche di gioco, così come molti antagonisti, tra cui personaggi e navi della Federazione, Cardassiane, Romulane, Borg e Dominion impreziosiranno il tutto. Infine, un’avventura introduttiva, estratti storici, registri personali e comunicazioni intercettate, forneniranno una nuova prospettiva sulla tradizione e sugli eventi di Star Trek.

R. Talsiorian Games

The Witcher RPG

In questo mese di luglio 2020 esce finalmente, dopo quasi un anno di attesa, il tanto atteso manuale dedicato ai mostri e ai loro cacciatori per il gioco di ruolo di The Witcher, di R. Talsorian Games.

A Witcher’s Journal, questo il titolo del prodotto, consente di gettare un’occhiata all’età d’oro dei Witchers, quando i mostri vagavano per il mondo e difficilmente si poteva viaggiare per la città più vicina senza imbattersi in un ciclope o in un foglet. Attraverso il diario del fondatore della Scuola del Grifone dei Witcher, Erland di Larvik, verranno presentati molti nuovi mostri.

A Witcher’s Journal presenta quindi ben trentatre nuovi mostri e due mostri eccezionali: vampiri superiori e veri draghi. Oltre a ciò, questo manuale contiene un sistema di investigazione indipendente, con suggerimenti su come scrivere un mistero da investigare. Infine, i giocatori potranno scoprire la storia dell’Ordine dei Witcher e la storia di Erland of Larvik.